Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что есть до и после тренировки для максимальной энергии и восстановления
Дерматолог Сафонова назвала изменения родинок, требующие срочного обращения к врачу
Подержанные Hyundai Santa Fe и Kia Rio в июле продавались за двое суток — Авто.ру Бизнес
Собаки улавливают ослабление запаха хозяина и знают, когда он вернётся
После цветения многолетникам проводят санитарную обрезку и подкормку
Врачи рассказали, как выбрать высоту подушки в зависимости от позы сна
Котлеты станут мягче и ароматнее, если добавить творог, корицу и немного сахара
Археологи нашли доказательства гибели жителей Помпей от обрушений домов
Новый закон в Санкт-Петербурге ограничит работу баров и кафе в жилых домах ночью

Авто, которые не закатывают глаза, когда ты глохнешь на перекрёстке — они прощают ошибки лучше, чем твой инструктор

Ford Fiesta и Subaru Outback вошли в рейтинг надёжных авто для новичков
2:11
Авто

Первые месяцы за рулём — это стресс. Всё непривычно: педали, зеркала, другие участники движения. И даже мелкая поломка может выбить из колеи. Поэтому начинающим водителям важно, чтобы машина не только ехала, но и не мешала учиться ездить.

Ford Fiesta 120418
Фото: commons.wikimedia.org by Trop86, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ford Fiesta 120418

Именно по этой причине при выборе первой машины эксперты рекомендуют делать ставку на надёжность. Чем меньше вероятность сломаться в неподходящий момент, тем увереннее себя чувствует за рулём даже самый зелёный новичок. Специалисты зарубежных изданий составили список автомобилей, которые не доставляют особых хлопот, даже если за рулём сидит неопытный водитель.

Chevrolet Equinox

Первую строчку в списке занял компактный кроссовер от Chevrolet. Он не только надёжен, но и дружелюбен к тем, кто только начинает водить. В Equinox установлены вспомогательные системы, упрощающие парковку и движение в плотном трафике. Плавность хода и понятное управление делают его настоящим помощником в процессе обучения.

Ford Fiesta

Вторым стал популярный в Европе и США хэтчбек Ford Fiesta. Субкомпактные размеры, отличная манёвренность и экономичность — всё это делает его идеальным вариантом для городского водителя. Даже в плотном потоке новичку легко контролировать ситуацию, а расход топлива радует скромными цифрами.

Subaru Outback

Третью позицию занял универсал Subaru Outback. Хотя внешне он может показаться "взрослым" автомобилем, благодаря полному приводу и уверенной управляемости он прощает многие ошибки. Особенно полезен для тех, кто живёт за пределами города или часто ездит по скользким дорогам. Комфорт и стабильность на дороге — его сильные стороны.

Каждая из этих моделей — отличный выбор для тех, кто только начинает путь в роли водителя. Машина не должна отвлекать от дороги постоянными неисправностями, а наоборот помогать уверенно чувствовать себя за рулём.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Знакомые Дибровых рассказали, что в доме супругов царила атмосфера отчуждённости
Шоу-бизнес
Знакомые Дибровых рассказали, что в доме супругов царила атмосфера отчуждённости Аудио 
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
Наука и техника
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.

Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова Евросоюз пытается манипулировать Трампом, обманывая его Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Что есть до и после тренировки для максимальной энергии и восстановления
Дерматолог Сафонова назвала изменения родинок, требующие срочного обращения к врачу
Подержанные Hyundai Santa Fe и Kia Rio в июле продавались за двое суток — Авто.ру Бизнес
Собаки улавливают ослабление запаха хозяина и знают, когда он вернётся
Политик Митина: арест Евгении Гуцул грозит ликвидацией автономии Гагаузии
После цветения многолетникам проводят санитарную обрезку и подкормку
Врачи рассказали, как выбрать высоту подушки в зависимости от позы сна
Котлеты станут мягче и ароматнее, если добавить творог, корицу и немного сахара
Археологи нашли доказательства гибели жителей Помпей от обрушений домов
Новый закон в Санкт-Петербурге ограничит работу баров и кафе в жилых домах ночью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.