Авто, которые не закатывают глаза, когда ты глохнешь на перекрёстке — они прощают ошибки лучше, чем твой инструктор

Ford Fiesta и Subaru Outback вошли в рейтинг надёжных авто для новичков

Первые месяцы за рулём — это стресс. Всё непривычно: педали, зеркала, другие участники движения. И даже мелкая поломка может выбить из колеи. Поэтому начинающим водителям важно, чтобы машина не только ехала, но и не мешала учиться ездить.

Фото: commons.wikimedia.org by Trop86, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ford Fiesta 120418

Именно по этой причине при выборе первой машины эксперты рекомендуют делать ставку на надёжность. Чем меньше вероятность сломаться в неподходящий момент, тем увереннее себя чувствует за рулём даже самый зелёный новичок. Специалисты зарубежных изданий составили список автомобилей, которые не доставляют особых хлопот, даже если за рулём сидит неопытный водитель.

Chevrolet Equinox

Первую строчку в списке занял компактный кроссовер от Chevrolet. Он не только надёжен, но и дружелюбен к тем, кто только начинает водить. В Equinox установлены вспомогательные системы, упрощающие парковку и движение в плотном трафике. Плавность хода и понятное управление делают его настоящим помощником в процессе обучения.

Ford Fiesta

Вторым стал популярный в Европе и США хэтчбек Ford Fiesta. Субкомпактные размеры, отличная манёвренность и экономичность — всё это делает его идеальным вариантом для городского водителя. Даже в плотном потоке новичку легко контролировать ситуацию, а расход топлива радует скромными цифрами.

Subaru Outback

Третью позицию занял универсал Subaru Outback. Хотя внешне он может показаться "взрослым" автомобилем, благодаря полному приводу и уверенной управляемости он прощает многие ошибки. Особенно полезен для тех, кто живёт за пределами города или часто ездит по скользким дорогам. Комфорт и стабильность на дороге — его сильные стороны.

Каждая из этих моделей — отличный выбор для тех, кто только начинает путь в роли водителя. Машина не должна отвлекать от дороги постоянными неисправностями, а наоборот помогать уверенно чувствовать себя за рулём.

