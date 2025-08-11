Авто, которым доверяют жизнь: не машины, а личные телохранители на колёсах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Современные автомобили становятся всё умнее, мощнее и комфортнее. Но главным остаётся один критерий — безопасность. И это не только подушки безопасности и прочный кузов: речь идёт о целой системе, работающей на то, чтобы водитель и пассажиры добрались до места без происшествий.

Tesla Model 3
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model 3

Большинство автопроизводителей сегодня делают ставку на то, чтобы оснащать свои машины максимальным числом ассистентов и защитных систем. Это и адаптивный круиз-контроль, и электронная стабилизация, и функции удержания в полосе, и интеллектуальные тормозные системы. Кроме того, ведущие бренды регулярно проводят собственные краш-тесты, чтобы проверить, насколько эффективно сработают эти системы при столкновении. Благодаря этим испытаниям удаётся не только убедиться в реальной защите людей в салоне, но и вносить изменения в конструкцию авто.

На основе таких тестов и отзывов была составлена подборка автомобилей, которые по праву можно назвать самыми безопасными. Список опубликован зарубежными СМИ и включает в себя как модели с классическим ДВС, так и электрокары.

Лидеры рейтинга

На первом месте — представители третьей серии BMW. Эти автомобили уже давно зарекомендовали себя как надёжные, хорошо сбалансированные и оснащённые всем необходимым для защиты водителя и пассажиров.

Вторую строчку заняла Tesla Model 3 — электрокар, который не только отличается инновационным подходом к безопасности, но и регулярно набирает высшие баллы на независимых тестах.

Третьим в списке идёт ещё один представитель BMW — спортивный родстер Z4. Несмотря на свою категорию, он также демонстрирует отличные показатели защиты при столкновениях.

Далее в списке — два представителя Mercedes-Benz: модели A-Class и CLA-Class. Эти машины отлично подходят для городских условий и радуют владельцев сочетанием дизайна, технологий и уровня безопасности.

Почему именно они

Объединяет эти модели не только узнаваемый шильдик на капоте, но и богатый список систем безопасности. Среди них — PAS (помощник парковки), ABS, система удержания полосы и множество других функций, которые могут однажды сыграть решающую роль.

Уточнения

