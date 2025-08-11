Цвет машины раскрывает характер: эти оттенки авто водители выбирают чаще всего

Белый цвет стал самым популярным среди автомобилей в России — исследование

Оказывается, цвет автомобиля — это не просто вопрос вкуса. Он многое рассказывает о привычках, восприятии и даже психологии водителя. Специалисты в России проанализировали данные более 380 тысяч машин и выяснили, какие оттенки наиболее востребованы на дорогах страны.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Porsche 911

Цвет, который любят все

Белый кузов по-прежнему остаётся вне конкуренции — в него окрашено 26% всех зарегистрированных автомобилей. Этот цвет считается универсальным: он смотрится свежо, отражает солнечные лучи и легче всего поддаётся уходу. А ещё на нём не так заметны мелкие царапины и пыль — возможно, поэтому он особенно популярен у водителей, которым важно поддерживать видимость чистоты.

Классика вне времени

Серебро и серый делят между собой сердца российских водителей: серый оттенок занял вторую строчку рейтинга с долей в 20%, а серебристый вошёл в топ-5, набрав 7,9%. Между ними — всегда уместный чёрный цвет (17,8%), который ассоциируется с престижем, солидностью и формальностью.

На четвёртом месте — синий. Его предпочитают 10,6% автовладельцев, и это делает синий одним из самых динамично растущих трендов среди окраски автомобилей. Он воспринимается как надёжный и спокойный, но при этом не слишком мрачный.

Яркие, но редкие

Красный кузов выбрали чуть меньше 5% водителей. Цвет страсти и скорости популярен у тех, кто хочет выделяться на дороге. А вот зелёный оказался далеко позади — всего 1,8%, что делает его одной из наименее востребованных расцветок.

Бежевый (1,5%), оранжевый (1,3%) и голубой (0,8%) заняли самые скромные позиции. Эти цвета выбирают либо самые спокойные, либо самые креативные водители — в зависимости от оттенка и модели. Интересно, что жёлтые, фиолетовые и коричневые машины не попали в десятку вовсе, хотя иногда именно они привлекают взгляды сильнее всего.

