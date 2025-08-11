Цвет машины раскрывает характер: эти оттенки авто водители выбирают чаще всего

Оказывается, цвет автомобиля — это не просто вопрос вкуса. Он многое рассказывает о привычках, восприятии и даже психологии водителя. Специалисты в России проанализировали данные более 380 тысяч машин и выяснили, какие оттенки наиболее востребованы на дорогах страны.
Белый кузов по-прежнему остаётся вне конкуренции — в него окрашено 26% всех зарегистрированных автомобилей. Этот цвет считается универсальным: он смотрится свежо, отражает солнечные лучи и легче всего поддаётся уходу. А ещё на нём не так заметны мелкие царапины и пыль — возможно, поэтому он особенно популярен у водителей, которым важно поддерживать видимость чистоты.
Серебро и серый делят между собой сердца российских водителей: серый оттенок занял вторую строчку рейтинга с долей в 20%, а серебристый вошёл в топ-5, набрав 7,9%. Между ними — всегда уместный чёрный цвет (17,8%), который ассоциируется с престижем, солидностью и формальностью.
На четвёртом месте — синий. Его предпочитают 10,6% автовладельцев, и это делает синий одним из самых динамично растущих трендов среди окраски автомобилей. Он воспринимается как надёжный и спокойный, но при этом не слишком мрачный.
Красный кузов выбрали чуть меньше 5% водителей. Цвет страсти и скорости популярен у тех, кто хочет выделяться на дороге. А вот зелёный оказался далеко позади — всего 1,8%, что делает его одной из наименее востребованных расцветок.
Бежевый (1,5%), оранжевый (1,3%) и голубой (0,8%) заняли самые скромные позиции. Эти цвета выбирают либо самые спокойные, либо самые креативные водители — в зависимости от оттенка и модели. Интересно, что жёлтые, фиолетовые и коричневые машины не попали в десятку вовсе, хотя иногда именно они привлекают взгляды сильнее всего.
