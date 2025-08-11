Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметолог Мухина назвала процедуры, которые могли повлиять на внешность Ивлеевой
Азиатское сырьё вытесняет европейское в России
Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского в саммите Путина и Трампа на Аляске
С 1 сентября запрещается предпринимательская деятельность в СНТ
Эксперт по туризму Саймон Худ предупредил о рисках косметических процедур в Турции — нужно проверять сертификацию клиники
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров
Этот напиток с яблочным уксусом преобразит ваш кишечник за неделю
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты
Андрей Бурковский шокирован внезапной смертью Юрия Бутусова

Цвет машины раскрывает характер: эти оттенки авто водители выбирают чаще всего

Белый цвет стал самым популярным среди автомобилей в России — исследование
2:19
Авто

Оказывается, цвет автомобиля — это не просто вопрос вкуса. Он многое рассказывает о привычках, восприятии и даже психологии водителя. Специалисты в России проанализировали данные более 380 тысяч машин и выяснили, какие оттенки наиболее востребованы на дорогах страны.

Porsche 911
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Porsche 911

Цвет, который любят все

Белый кузов по-прежнему остаётся вне конкуренции — в него окрашено 26% всех зарегистрированных автомобилей. Этот цвет считается универсальным: он смотрится свежо, отражает солнечные лучи и легче всего поддаётся уходу. А ещё на нём не так заметны мелкие царапины и пыль — возможно, поэтому он особенно популярен у водителей, которым важно поддерживать видимость чистоты.

Классика вне времени

Серебро и серый делят между собой сердца российских водителей: серый оттенок занял вторую строчку рейтинга с долей в 20%, а серебристый вошёл в топ-5, набрав 7,9%. Между ними — всегда уместный чёрный цвет (17,8%), который ассоциируется с престижем, солидностью и формальностью.

На четвёртом месте — синий. Его предпочитают 10,6% автовладельцев, и это делает синий одним из самых динамично растущих трендов среди окраски автомобилей. Он воспринимается как надёжный и спокойный, но при этом не слишком мрачный.

Яркие, но редкие

Красный кузов выбрали чуть меньше 5% водителей. Цвет страсти и скорости популярен у тех, кто хочет выделяться на дороге. А вот зелёный оказался далеко позади — всего 1,8%, что делает его одной из наименее востребованных расцветок.

Бежевый (1,5%), оранжевый (1,3%) и голубой (0,8%) заняли самые скромные позиции. Эти цвета выбирают либо самые спокойные, либо самые креативные водители — в зависимости от оттенка и модели. Интересно, что жёлтые, фиолетовые и коричневые машины не попали в десятку вовсе, хотя иногда именно они привлекают взгляды сильнее всего.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Домашние животные
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности
Недвижимость
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности Аудио 
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Трамп круто меняет курс в отношениях с Путиным. Он решил не рисковать Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Азиатское сырьё вытесняет европейское в России
Белый цвет стал самым популярным среди автомобилей в России — исследование
Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского в саммите Путина и Трампа на Аляске
С 1 сентября запрещается предпринимательская деятельность в СНТ
Эксперт по туризму Саймон Худ предупредил о рисках косметических процедур в Турции — нужно проверять сертификацию клиники
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров
Этот напиток с яблочным уксусом преобразит ваш кишечник за неделю
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты
Андрей Бурковский шокирован внезапной смертью Юрия Бутусова
Болельщики ХК "Трактор" пожаловались на сбои и цены при покупке абонементов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.