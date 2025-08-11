Даже легенды автопрома иногда подводят: эти машины с пробегом лучше не покупать

Покупка авто с пробегом — разумное решение для многих. Оно помогает сэкономить и подобрать машину по вкусу, не переплачивая за новизну. Но вторичный рынок таит подводные камни, особенно если выбор пал на одну из моделей с сомнительной надёжностью.
Эксперты отмечают, что даже популярные марки могут подвести. Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль в интервью агентству "Прайм" назвал модели, на которые стоит смотреть с осторожностью.
Открывает список Nissan Qashqai. За кажущейся надёжностью кроется серьёзная проблема — залегание поршневых колец у моторов 1.6 HR16DE и 2.0 MR20DE. Кроме того, владельцы часто жалуются на слабую подвеску и быстро изнашивающееся лобовое стекло.
Chevrolet Spark может показаться идеальным городским вариантом, но подержанная версия нередко страдает от повышенного расхода масла. Система смазки у этого малыша требует особого внимания и затрат.
Renault Logan попал в список из-за частых поломок привода газораспределительного механизма. Хоть автомобиль и славится своей простотой, именно ГРМ может преподнести неприятный сюрприз в самый неожиданный момент.
Mazda RX-8 — автомобиль для души, но не для экономии. Роторный двигатель в этой модели может выйти из строя уже после первых 100 тысяч километров. Цена удовольствия, как говорится, выше среднего.
Citroën C5, особенно в варианте с АКПП, часто заставляет владельцев задуматься о ремонте коробки. Сложность диагностики и высокая стоимость устранения неисправностей — два жирных минуса этого среднеразмерного седана.
Закрывает подборку Land Rover Range Rover Sport. Даже спустя годы машина выглядит эффектно, но электронная часть может превратить жизнь владельца в череду визитов в сервис.
