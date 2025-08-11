Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даже легенды автопрома иногда подводят: эти машины с пробегом лучше не покупать

Nissan Qashqai, Chevrolet Spark и Mazda RX-8 входят в список проблемных авто с пробегом — гендиректор сети автосалонов Денис Мигаль
2:15
Авто

Покупка авто с пробегом — разумное решение для многих. Оно помогает сэкономить и подобрать машину по вкусу, не переплачивая за новизну. Но вторичный рынок таит подводные камни, особенно если выбор пал на одну из моделей с сомнительной надёжностью.

Land Rover Defender 130 Outbound
Фото: openverse by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Land Rover Defender 130 Outbound

Эксперты отмечают, что даже популярные марки могут подвести. Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль в интервью агентству "Прайм" назвал модели, на которые стоит смотреть с осторожностью.

Qashqai не так прост

Открывает список Nissan Qashqai. За кажущейся надёжностью кроется серьёзная проблема — залегание поршневых колец у моторов 1.6 HR16DE и 2.0 MR20DE. Кроме того, владельцы часто жалуются на слабую подвеску и быстро изнашивающееся лобовое стекло.

Маленький, но масложор

Chevrolet Spark может показаться идеальным городским вариантом, но подержанная версия нередко страдает от повышенного расхода масла. Система смазки у этого малыша требует особого внимания и затрат.

Бюджет — не всегда благо

Renault Logan попал в список из-за частых поломок привода газораспределительного механизма. Хоть автомобиль и славится своей простотой, именно ГРМ может преподнести неприятный сюрприз в самый неожиданный момент.

Красивый, но капризный

Mazda RX-8 — автомобиль для души, но не для экономии. Роторный двигатель в этой модели может выйти из строя уже после первых 100 тысяч километров. Цена удовольствия, как говорится, выше среднего.

Французская автоматическая загадка

Citroën C5, особенно в варианте с АКПП, часто заставляет владельцев задуматься о ремонте коробки. Сложность диагностики и высокая стоимость устранения неисправностей — два жирных минуса этого среднеразмерного седана.

Статус не спасает

Закрывает подборку Land Rover Range Rover Sport. Даже спустя годы машина выглядит эффектно, но электронная часть может превратить жизнь владельца в череду визитов в сервис.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
