Гендерные авто-предпочтения: автомобили, которые выбирают мужчины и женщины

В России выяснили, какие классы авто предпочитают мужчины и женщины
2:04
Авто

Предпочтения мужчин и женщин за рулём часто различаются — и это давно не новость. Но насколько сильно они расходятся, если заглянуть в статистику?

Nissan Rogue на дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Nissan Rogue на дороге

Как показывают свежие данные, опубликованные в российских интернет-изданиях, между мужчинами и женщинами действительно прослеживаются отчётливые предпочтения — причём не только по цвету или дизайну, но и по классам автомобилей.

Лидер среди женщин — микролитражка

Абсолютный "женский" фаворит — это микролитражные автомобили. Каждый второй водитель такой машины — женщина, а мужчин среди владельцев этих крошек и вовсе всего около 25 процентов. Маленькие, манёвренные и, как правило, яркие — не удивительно, что они так нравятся представительницам прекрасного пола.

Классы, где паритет почти соблюдён

Компактные машины B-класса — настоящий компромисс между удобством и практичностью. Здесь гендерный баланс практически соблюдён: женщины составляют 46 процентов владельцев, а мужчины — 54. Похоже, этот класс нравится всем — и по дизайну, и по цене, и по удобству для городских поездок.

Кто предпочитает брутальность и мощь

Во всех остальных сегментах — явное доминирование мужчин. Пикапы — 84 процента владельцев — мужчины. Грузовые универсалы (LAV) — 80 процентов. Представительские машины (F-класс), как ни удивительно, тоже — преимущественно мужской выбор: 76 процентов. Что уж говорить про внедорожники (SUV) и многоцелевые MPV — тут доля мужчин составляет 66 и 64 процента соответственно.

Справедливо будет сказать, что мужчины чаще делают ставку на мощность, простор и универсальность. Женщины — на компактность, манёвренность и, конечно, красоту. Но рынок авто разнообразен — и каждый находит в нём то, что ближе именно ему.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
