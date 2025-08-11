Безопасность на заднем сиденье: не все машины справились с задачей

Когда речь заходит о надёжности автомобиля, большинство водителей первым делом вспоминает мощность, расход и цену. Но именно уровень безопасности — тот самый критерий, который действительно может спасти жизнь. Особенно это важно для пассажиров, а не только для водителя.
Многие автопроизводители делают ставку на защиту водителя. Однако, как показало очередное исследование, далеко не все машины одинаково хорошо защищают тех, кто сидит сзади.
Американские аналитики составили рейтинг самых безопасных машин, уделяя внимание не только ремням и подушкам безопасности, но и креплениям детских кресел, электронным ассистентам, а также устойчивости кузова к ударам.
Лидером стала Toyota Sienna — минивэн, в котором продумано буквально всё для безопасности задних пассажиров. На втором месте оказался Nissan Rogue, а третьим стал Ford Bronco Sport. Несмотря на свои компактные размеры, эти машины показали впечатляющие результаты в краш-тестах и при проверке защитных систем.
А вот Genesis G80, представитель бизнес-класса, неожиданно оказался в списке аутсайдеров — он показал слабые результаты именно в области защиты заднего ряда.
Также эксперты представили предварительный список самых безопасных автомобилей будущего модельного года. В его вершине оказался большой кроссовер Nissan Pathfinder, в салоне которого пассажиры могут чувствовать себя максимально защищёнными даже на заднем ряду.
Ещё два сильных участника рейтинга — Honda Civic и Mitsubishi Outlander. Эти компактные модели снова доказали, что высокая безопасность не всегда требует больших вложений или люксового значка на капоте.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.