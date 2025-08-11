Безопасность на заднем сиденье: не все машины справились с задачей

Nissan Rogue и Ford Bronco Sport вошли в топ безопасных авто по версии экспертов

Когда речь заходит о надёжности автомобиля, большинство водителей первым делом вспоминает мощность, расход и цену. Но именно уровень безопасности — тот самый критерий, который действительно может спасти жизнь. Особенно это важно для пассажиров, а не только для водителя.

Фото: wikipediа by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Civic Type R

Многие автопроизводители делают ставку на защиту водителя. Однако, как показало очередное исследование, далеко не все машины одинаково хорошо защищают тех, кто сидит сзади.

Кто в безопасности — а кто нет

Американские аналитики составили рейтинг самых безопасных машин, уделяя внимание не только ремням и подушкам безопасности, но и креплениям детских кресел, электронным ассистентам, а также устойчивости кузова к ударам.

Лидером стала Toyota Sienna — минивэн, в котором продумано буквально всё для безопасности задних пассажиров. На втором месте оказался Nissan Rogue, а третьим стал Ford Bronco Sport. Несмотря на свои компактные размеры, эти машины показали впечатляющие результаты в краш-тестах и при проверке защитных систем.

А вот Genesis G80, представитель бизнес-класса, неожиданно оказался в списке аутсайдеров — он показал слабые результаты именно в области защиты заднего ряда.

Лучшие среди новых

Также эксперты представили предварительный список самых безопасных автомобилей будущего модельного года. В его вершине оказался большой кроссовер Nissan Pathfinder, в салоне которого пассажиры могут чувствовать себя максимально защищёнными даже на заднем ряду.

Ещё два сильных участника рейтинга — Honda Civic и Mitsubishi Outlander. Эти компактные модели снова доказали, что высокая безопасность не всегда требует больших вложений или люксового значка на капоте.

