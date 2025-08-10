Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
SPIS напомнила, что оптимальная продолжительность сна для взрослых — 7–9 часов
Сложный ремонт автомобилей в США делает выгоднее покупку новой машины
Щавель в тарелке: секреты приготовления ароматного супа
От льна до бамбука: какие ткани считаются экологичными и модными
Михаил Кожухов рассказал о своих впечатлениях от поездки в Северную Корею
Становая тяга и отжимания укрепят мышцы и суставы после 50 лет — тренер Джаррод Ноббе
По просьбе трудящихся горком КПСС организовал цикл бесед и докладов о великих идеалах коммунизма… — писала газета Правда 11 августа 1962 года
Варенье из малины: идеальный десерт для любого стола
Вице-президент США Джей Ди Вэнс: Трамп рассматривает пошлины против Китая за импорт российской нефти

Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке

Renault, Ford и Audi попали в список машин с высоким перерасходом топлива
2:45
Авто

Вы когда-нибудь задумывались, почему реальный расход топлива вашего автомобиля отличается от цифр, указанных в техпаспорте? Казалось бы, производитель заявляет одно, но поездки по городу или трассе дают совсем другие значения. Иногда машина приятно удивляет, потребляя меньше горючего, чем ожидалось. Но чаще — наоборот.

BMW 420d
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW 420d

Реальность против цифр на бумаге

Автопроизводители тестируют расход топлива в идеальных условиях: ровная дорога, стабильная температура, без пробок и нагрузок. Поэтому не удивительно, что в обычной жизни данные с приборной панели не совпадают с официальными показателями.

В реальности многое зависит от стиля вождения, технического состояния машины, топлива, давления в шинах и даже погоды. Но бывают автомобили, которые стабильно показывают перерасход топлива — и это уже тенденция.

Антирейтинг самых прожорливых

По результатам зарубежных тестов был составлен список машин, у которых расход в реальности оказался сильно выше обещанного. Безоговорочный лидер — BMW 420d: перерасход составил 26,4%. Почти треть бака — мимо заявленных норм.

Вторым идёт универсал Suzuki Swace, потребляющий на 21,6% больше топлива. Замыкает тройку Ford Fiesta EcoBoost с перерасходом в 20%. Чуть менее "прожорливы" оказались Renault Clio E-Tech (19,6%) и Audi A3 Sedan 35 TFSI (16%), но и это весьма существенные отклонения.

Кто наоборот приятно удивил

Однако есть и хорошие новости. Некоторые автомобили в ходе проверок оказались даже экономичнее, чем ожидалось. Так, Ford Ranger показал результат на 18,6% ниже, чем указывал производитель.

Почётное второе место занял Honda CR-V, тратящий на 12,3% меньше. А Volkswagen up! оказался на третьем месте: он расходует топлива на 10,5% меньше заявленного.

Эти результаты не только говорят о качественной настройке двигателя, но и дают шанс автомобилистам сэкономить на топливе без всяких ухищрений.

Что важно помнить

Расход — величина непостоянная. И хотя списки самых "обманчивых" и "экономных" моделей дают общее представление, многое зависит от конкретных условий. Главное — следить за машиной и не ждать, что показатели из рекламы совпадут с реальностью.

Уточнения

То́пливо жидкий продукт, использующийся как топливо в двигателе внутреннего сгорания.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Учёные в Перми создали дешёвый электролит для водородной энергетики
Наука и техника
Учёные в Перми создали дешёвый электролит для водородной энергетики Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Последние материалы
Эндокринолог Барсуков: резкий отказ от сахара безопасен и полезен для организма
Доктор Бейли: кожа, селезёнка и лимфоузлы играют важную роль в защите организма
Утрата связи с природой: учёные дали тревожный прогноз
Простые секреты, чтобы флакон духов служил вам десятилетиями
Анастасия Костенко заявила, что ей надоели фанатки Дмитрия Тарасова
11 августа: Пугачев, Алькатрас и Семнадцать мгновений весны
Эксперты: кошки лучше запоминают имена из двух слогов со свистящими звуками
Полив огурцов молоком: неожиданный эффект для вашего сада
Врач Али Абдаал рекомендует кардио, силовые тренировки и контроль показателей здоровья
Рецепт сладких маринованных слив с винным уксусом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.