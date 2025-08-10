Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке

Renault, Ford и Audi попали в список машин с высоким перерасходом топлива

Вы когда-нибудь задумывались, почему реальный расход топлива вашего автомобиля отличается от цифр, указанных в техпаспорте? Казалось бы, производитель заявляет одно, но поездки по городу или трассе дают совсем другие значения. Иногда машина приятно удивляет, потребляя меньше горючего, чем ожидалось. Но чаще — наоборот.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW 420d

Реальность против цифр на бумаге

Автопроизводители тестируют расход топлива в идеальных условиях: ровная дорога, стабильная температура, без пробок и нагрузок. Поэтому не удивительно, что в обычной жизни данные с приборной панели не совпадают с официальными показателями.

В реальности многое зависит от стиля вождения, технического состояния машины, топлива, давления в шинах и даже погоды. Но бывают автомобили, которые стабильно показывают перерасход топлива — и это уже тенденция.

Антирейтинг самых прожорливых

По результатам зарубежных тестов был составлен список машин, у которых расход в реальности оказался сильно выше обещанного. Безоговорочный лидер — BMW 420d: перерасход составил 26,4%. Почти треть бака — мимо заявленных норм.

Вторым идёт универсал Suzuki Swace, потребляющий на 21,6% больше топлива. Замыкает тройку Ford Fiesta EcoBoost с перерасходом в 20%. Чуть менее "прожорливы" оказались Renault Clio E-Tech (19,6%) и Audi A3 Sedan 35 TFSI (16%), но и это весьма существенные отклонения.

Кто наоборот приятно удивил

Однако есть и хорошие новости. Некоторые автомобили в ходе проверок оказались даже экономичнее, чем ожидалось. Так, Ford Ranger показал результат на 18,6% ниже, чем указывал производитель.

Почётное второе место занял Honda CR-V, тратящий на 12,3% меньше. А Volkswagen up! оказался на третьем месте: он расходует топлива на 10,5% меньше заявленного.

Эти результаты не только говорят о качественной настройке двигателя, но и дают шанс автомобилистам сэкономить на топливе без всяких ухищрений.

Что важно помнить

Расход — величина непостоянная. И хотя списки самых "обманчивых" и "экономных" моделей дают общее представление, многое зависит от конкретных условий. Главное — следить за машиной и не ждать, что показатели из рекламы совпадут с реальностью.

Уточнения

