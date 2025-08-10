ТО без лишних нулей в чеке: вот как нужно ездить, чтобы машина не просила денег каждый месяц

Автоэксперт Егор Васильев: грамотное вождение помогает избежать лишних затрат на ремонт машины

Техническое обслуживание — важнейшая часть жизни любого автомобиля. Но вот беда: походы на СТО и особенно к официальным дилерам бьют по карману. Что делать, если хочется сэкономить, но при этом не угробить машину? Есть пара простых, но действенных подходов, которые помогут избежать лишних трат и сохранить машину в порядке.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Водить с умом — значит тратить меньше

Первое, что стоит пересмотреть, — это стиль вождения. Многие проблемы начинаются вовсе не на СТО, а в момент, когда водитель резко газует, влетает в ямы или игнорирует светящиеся на панели лампочки.

Плавный разгон и торможение, аккуратное прохождение неровностей, регулярная проверка давления в шинах и использование нормального топлива — всё это играет ключевую роль. Добавим сюда своевременную замену масла и фильтров — и вот вы уже снижаете шанс на дорогостоящий ремонт минимум вдвое.

Подвеска особенно чувствительна к "боевым" условиям эксплуатации. Ездите по ухабам? Не удивляйтесь, если скоро появятся скрипы, стуки и необходимость в замене стоек. А ведь можно было просто объехать ямы или сбросить скорость.

Знай, что тебе навязывают

Вторая причина ненужных трат — это услуги, которые вам пытаются продать, когда вы приезжаете на ТО. Под капотом всё работает, ничего не беспокоит, а вам уже предлагают "обновить тормозную жидкость", "сделать очистку инжектора" и "проверить свечи" — хотя по регламенту ещё рано.

"В том случае, если вам начинают навязывать дополнительные услуги, то вы должны самостоятельно принимать решения", — подчёркивает автоэксперт Егор Васильев.

Он советует разобраться в технической стороне вопроса, чтобы понимать, какие процедуры действительно нужны вашей машине, а какие — лишь способ заработать для сервиса.

Если сомневаетесь — не стесняйтесь задавать вопросы. Пусть мастер объяснит, зачем нужна та или иная услуга. Ответ неубедителен? Отказывайтесь. Вы имеете на это полное право.

Не экономьте вслепую — делайте это осознанно

Грамотная эксплуатация и понимание, за что вы платите, позволяют избежать ненужных расходов и продлить жизнь автомобилю. А ещё — сохранить деньги на действительно важные ремонты, которые однажды всё же потребуются.

Уточнения

Автомеханик — рабочий, выполняющий ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта, а также осуществляющий контроль над техническим состоянием автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов; ранее профессия называлась автослесарь.

