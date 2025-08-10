Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Уйти от бесконечных ремонтов и остаться в плюсе: вот когда нужно продавать машину без сожалений

Пробег свыше 100 тысяч и частые поломки — повод продать автомобиль
Авто

Многие автолюбители годами эксплуатируют свои машины, привыкают к ним и откладывают момент расставания. Однако наступает момент, когда стоит задуматься: не пора ли выставить авто на продажу?

Советский ретро-автомобиль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Советский ретро-автомобиль

Пробег приближается к опасной черте

Когда на одометре появляется шестизначное число, особенно после отметки в 100 000 км, в машине начинают проявляться возрастные проблемы. Это касается не только двигателя или коробки передач — могут появиться неполадки в подвеске, рулевом управлении, электронике. Всё это влечёт за собой регулярные вложения, а их сумма часто сопоставима с ценой нового автомобиля.

Постоянные ремонты стали нормой

Если в багажнике уже прописались домкрат, набор ключей и изолента, а поездки на СТО случаются чаще, чем заправки — это тревожный сигнал. Машина требует всё больше внимания и ресурсов, а надёжность стремительно падает. Когда автомобиль больше напоминает хобби, чем средство передвижения, разумнее вложиться в новую технику.

Управляемость вызывает вопросы

Снижение точности рулевого управления, слабый отклик на педали, вибрации и крены в поворотах — всё это намекает, что автомобилю тяжело справляться с поставленными задачами. Если даже простая поездка превращается в постоянную борьбу за комфорт, значит, пришло время отпустить старого "друга".

Технологическое отставание

Современные машины предлагают комфорт, безопасность и "умные" помощники — от климат-контроля до адаптивного круиза. Если ваш автомобиль лишён этих базовых опций, а парковка без камеры заднего вида стала ежедневным испытанием, возможно, настала пора пересесть на что-то свежее. Технологическое отставание влияет не только на комфорт, но и на ликвидность автомобиля на вторичке.

Внешний вид стал винтажным

Даже регулярная мойка и полировка не спасают, если кузов покрыт сколами, краска выцвела, а салон трещит по швам. Люди встречают по одёжке — и на вторичном рынке это особенно важно. Машина должна радовать не только вас, но и потенциальных покупателей.

Как только вы заметили хотя бы пару из этих признаков — не тяните. Чем дольше откладываете продажу, тем меньше остаётся шансов реализовать автомобиль по адекватной цене.

