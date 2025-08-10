Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правоохранители чаще останавливают грязные и тюнингованные автомобили — мнение экспертов
Силовые тренировки снижают риск травм у бегунов на 85% — данные метаанализа
В августе 2023 года Земля пройдёт пик метеорного потока Персеиды
Май Абрикосов заявил, что Настя Ивлеева имитирует деревенскую жизнь ради хайпа
Контакт соли или избытка сахара с дрожжами замедляет подъём теста — пекари
Европа усилила штрафы для туристов за нарушение местных правил до 3000 евро
Университет Аделаиды: климатические изменения уничтожат до 75 % ареала гренландских китов
Кардио-упражнения по горам и велосипед помогают убрать обвисший живот
Ошибки в уходе, очищении и сне признаны факторами преждевременного старения кожи

Новая машина может долго выглядеть как из салона: : как сохранить свежий вид автомобиля

Плёнка, керамика и уход за сиденьями: способы сохранить машину как новую
2:04
Авто

Каждый владелец новой машины мечтает, чтобы она как можно дольше сохраняла первозданный блеск. Время, казалось бы, неумолимо: кузов теряет лоск, появляются мелкие царапины, салон затирается, и всё это воспринимается как неизбежность. Но на деле всё не так фатально.

Audi Q7 2020
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi Q7 2020

Даже если вы не фанат тотальной химчистки и полировки каждую неделю, есть простые способы сохранить автомобиль в состоянии "только с конвейера". Главное — не упустить момент в самом начале эксплуатации.

Плёнка на кузов — защита с первого дня

Если хочется, чтобы лакокрасочное покрытие не покрывалось паутинкой мелких царапин, лучше сразу подумать о бронированной плёнке. Она наносится на наиболее уязвимые зоны — капот, крылья, бамперы и даже фары. Помимо очевидной защиты от песка и гравия, она помогает сохранить товарный вид машины, что особенно важно при последующей продаже.

Керамика вместо постоянной полировки

Современные керамические покрытия — отличная альтернатива частым мойкам и воскам. После обработки кузов становится гладким, грязь и вода не задерживаются, а царапины от тряпок и щёток образуются значительно реже. Такой способ особенно хорош в регионах с агрессивной зимой — керамика облегчает удаление реагентов и снега.

Не забываем про салон

Чистый кузов — это ещё не всё. Со временем даже в новой машине салон может потерять свежесть. Чтобы этого не случилось, стоит заранее нанести на сиденья специальную защитную пропитку. Она усиливает влагостойкость и защищает ткань или кожу от пятен. Очищать такие поверхности гораздо проще — достаточно влажной салфетки.

Сохранить машину в идеальном виде — не значит тратить часы на уход. Иногда достаточно всего одного грамотного решения, чтобы автомобиль радовал глаз не только в первые месяцы, но и спустя годы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Еда и рецепты
Простой рецепт маринованных томатов без варки Аудио 
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron
Наука и техника
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Университет Аделаиды: климатические изменения уничтожат до 75 % ареала гренландских китов
Кардио-упражнения по горам и велосипед помогают убрать обвисший живот
Ошибки в уходе, очищении и сне признаны факторами преждевременного старения кожи
Огурец как натуральное средство против улиток и слизней
Неправильная загрузка посуды убивает посудомоечную машину изнутри — эксперты по бытовой технике
Ольга Орлова заявила, что не стоит опускать руки после замершей беременности
После новостей о разводе: жена Диброва отправила сыновей подальше от московской суеты
Офтальмолог Норберт Пфайффер назвал 5 способов сохранить зрение до старости
Центр перспективной неврологии представил 5 правил улучшения памяти
Плёнка, керамика и уход за сиденьями: способы сохранить машину как новую
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.