Новый автомобиль может сломаться быстрее, чем вы думаете: как не испортить его за пару дней

1:58
Авто

Казалось бы, после покупки нового автомобиля можно расслабиться: всё работает идеально, проблем быть не должно. Но спустя пару месяцев некоторые владельцы с удивлением понимают, что авто всё чаще требует внимания и денег. В чём причина?

Toyota bZ3X
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Toyota bZ3X

На самом деле дело не всегда в сборке или неудачной партии. Часто проблемы появляются из-за неправильной эксплуатации машины сразу после её покупки.

Плохой сценарий для нового авто

Многие используют только что приобретённый автомобиль для коротких поездок — съездить до магазина, отвезти ребёнка в школу, заехать на АЗС. Кажется, что в этом нет ничего страшного. Но короткие дистанции не дают двигателю и коробке как следует прогреться. В результате внутри накапливаются вредные отложения, мотор работает не на полную и со временем начинает "плавать" в режиме холостого хода.

Намного лучше в первые дни устраивать более продолжительные выезды — пусть даже просто в соседний район или за город. Это позволяет всем системам машины правильно адаптироваться к нагрузкам.

Плавность — главный союзник

Другая распространённая ошибка — резкое вождение. Рывки, ускорения, повороты на высокой скорости — всё это выглядит эффектно, но для нового автомобиля крайне вредно. Особенно страдают элементы подвески, тормоза и мотор, который ещё не "прикатался".

Любой свежий автомобиль нуждается в мягком, бережном обращении. Режим обкатки — это не миф. Он действительно помогает продлить срок службы двигателя и сохранить его характеристики.

Так что если ты не хочешь раньше времени услышать фразу "надо бы на СТО заехать", стоит просто быть аккуратнее в первые месяцы эксплуатации. Ведь цена ошибки — не только утраченная гарантия, но и серьёзный удар по кошельку.

Уточнения

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
