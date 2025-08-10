Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Автоматическая коробка передач давно завоевала любовь водителей, особенно в городских условиях. Многие пересели на "автомат" и больше не хотят возвращаться к "механике" — всё кажется простым и понятным: нажал на газ — поехал, нажал на тормоз — остановился. Но именно эта кажущаяся простота становится главной причиной ошибок, которые сокращают срок службы трансмиссии.

На самом деле автомат куда более капризен, чем кажется. И чтобы коробка действительно прослужила долго, нужно придерживаться нескольких простых, но важных правил.

Прогрев обязателен — и не только мотору

Перед началом движения важно прогревать не только двигатель, но и саму коробку. Пока автомобиль стоит, нажмите на тормоз и плавно пройдитесь рычагом по всем позициям — от "P" до самого нижнего режима (обычно "L"), задерживаясь на каждой на 1-2 секунды. Это помогает равномерно распределить рабочую жидкость и обеспечить смазку всех элементов коробки, включая фрикционы.

Только после этого стоит начинать движение. Резкий старт "на холодную" — верный путь к раннему износу.

Первые минуты — максимально мягкое вождение

После старта не нужно сразу вдавливать педаль газа в пол. Дайте коробке немного времени — первые пару минут ограничьтесь плавными ускорениями и равномерной ездой. Это убережёт как трансмиссию, так и мотор от ненужных перегрузок.

Если ты остановился, но машина не заглушена — не спеши включать "нейтраль". В большинстве ситуаций коробка должна оставаться в режиме "D", особенно при кратковременных остановках. А при долгой стоянке лучше перевести селектор в "P".

Назад — только после полной остановки

Частая ошибка: переключение из заднего хода сразу в "Drive" на ходу. Это категорически запрещено. Сначала автомобиль должен полностью остановиться, затем — перевод рычага в нужный режим, и только после переключения можно ехать дальше. Иначе рискуешь серьезно повредить механику коробки.

Если забуксовал — газ не поможет

Когда машина застревает, бессмысленно давить газ и надеяться на раскачку. Это быстро перегревает трансмиссию. Правильная схема: включить режим "L", начинать движение "внатяг", сдерживая авто тормозом как сцеплением, и только потом — аккуратный газ. Идеально, если автомобиль оснащён системой помощи при старте — доверься электронике, она справится лучше.

Уточнения

Коро́бка переда́ч — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
