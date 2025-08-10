Привычка водителей, которая выглядит странно, но работает: как поступать, когда не доверяешь гайкам

Привычка советских шофёров: зачем пинали колёса перед рейсом

Если вы хоть раз видели, как водитель пинает колесо перед тем, как сесть за руль, и не поняли, зачем он это делает — вы не одиноки. Особенно часто этот жест сбивает с толку новичков. Он кажется бессмысленным, а иногда и комичным. Но всё не так просто: у этой странной привычки есть конкретные корни и технический смысл.

Фото: Freepik by senivpetro Автомобильный диск

Привычка из прошлого

Сегодня многие делают это машинально, даже не задумываясь — просто по инерции. Но ещё несколько десятилетий назад "пинок по колесу" был настоящей частью обязательной проверки автомобиля перед выездом. Особенно среди профессиональных шофёров, работавших в сфере перевозок.

Во времена союза водители всегда пинали колёса — и это не была прихоть. Такой способ позволял быстро определить, не ослабли ли гайки крепления, не сместилось ли колесо и вообще — всё ли в порядке с посадкой на ступицу. Особенно актуальной такая проверка была для тех, кто работал на длинных маршрутах или ездил по бездорожью.

Зачем это делается сейчас

С технической точки зрения, такой удар может действительно помочь — особенно если водитель опытен и умеет "чувствовать" отклонения. Расхлябанное колесо или смещение по оси сразу отзываются характерным звуком или отдачей. Конечно, современный подход — это динамометрический ключ, но раньше у шофёров под рукой была только собственная нога.

Постепенно эта манера стала привычкой. Даже те, кто никогда не работал водителем по профессии, могли её перенять у старших — от отца, деда или соседа по гаражу.

Осталась ли польза от такого приёма

Сегодня современные автомобили позволяют легко проверить давление в шинах, крепёж и геометрию с помощью датчиков и планового ТО. Но привычка не уходит — и не зря. Ведь даже один лёгкий удар ногой может подсказать: колесо спущено или болтается. А это лучше выявить до начала движения.

