У вашего мотора появляется нагар: привычки, которые тихо убивают двигатель изнутри

Авто

Машина стала хуже ехать, бензин уходит быстрее обычного, а при ускорении — будто не хватает тяги? Часто это не возраст двигателя, не свечи и даже не катушка. Виновник куда прозаичнее — нагар в камере сгорания. Его образование кажется естественным процессом, но если его не сдерживать, последствия будут ощутимыми: потеря мощности, повышенный расход топлива и риск серьёзных поломок. Разберёмся, как защитить мотор от этого врага.

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Начинается всё с заправки

Плохое топливо — главная причина появления несгоревших отложений. Именно оно чаще всего "оставляет след" на клапанах, поршнях и стенках цилиндров. И тут речь даже не о том, чтобы лить только премиум-95. Главное — заправляться там, где бензин не разведен, а хранят его в чистых ёмкостях. Если бензин или дизель полежали, набрали воды или примесей — это прямая угроза.

Не стоит гнаться за скидками и акциями на сомнительных АЗС — экономия в 300 рублей легко обернётся ремонтом в 30 тысяч. Некачественное топливо нарушает стабильность сгорания, оставляя несгоревшие частицы, которые и становятся основой нагара.

Не мучайте мотор низкими оборотами

Редко кто знает: чем ниже обороты и меньше нагрузка на двигатель — тем выше шанс неполного сгорания. А если добавить сюда короткие поездки, постоянное стояние в пробках и вялое педалирование — рецепт нагара готов. Даже на современной машине.

Мотор должен работать в своём нормальном диапазоне, и его нужно "проветривать". Иногда стоит дать газу — конечно, после прогрева. Это полезно: давление и температура выталкивают и сжигают всё, что могло бы остаться на стенках камеры. Только не превращайте это в гонки — достаточно пары активных ускорений при выезде на трассу.

Короткие поездки — враг чистоты

Одна из худших привычек — заводить машину ради поездки на 10 минут до магазина. За это время двигатель не успевает выйти в рабочий режим, в камере образуется влага, смесь не сгорает полностью, а система нейтрализации просто "спит". В результате — налёт, влага, коррозия и тот самый нагар.

Оптимально — хотя бы одна поездка в день продолжительностью не меньше 30-40 минут. Если это невозможно — старайтесь объединять поездки и не использовать автомобиль "на каждый чих".

Не верьте в чудо-присадки

На полках магазинов — сотни баночек с надписью "удаляет нагар". В реальности они работают только в сочетании с хорошим топливом и правильной ездой. Волшебной очистки внутри мотора не существует. Если нагар уже плотный, ни одна присадка не спасёт.

Зато простые привычки — регулярная езда, качественный бензин, грамотный режим оборотов — действительно работают. А ещё не забывайте следить за системой вентиляции картера и своевременно менять масло — оно тоже влияет на чистоту сгорания.

Бережёного мотор бережёт

Современные моторы чувствительны к мелочам. И если о некоторых неисправностях вы узнаете по ошибке на панели, то нагар будет "работать" в тени, пока не сделает своё дело. Защитить двигатель несложно — просто нужно не мешать ему дышать, работать в нормальном режиме и получать хорошее топливо.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
