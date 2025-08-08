Отпуск на автомобиле дешевле и комфортнее одновременно — 8 простых приёмов для экономии в дороге

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эксперты назвали простые приёмы экономии в поездках на машине
Авто

Поездка на автомобиле даёт свободу передвижения и возможность планировать маршрут по собственному желанию. Однако расходы на топливо, дорожные сборы, обслуживание и парковку могут серьёзно увеличить бюджет. Существует ряд простых и эффективных приёмов, которые помогут сократить затраты, не жертвуя комфортом и удовольствием от путешествия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плавный стиль вождения

Резкие ускорения и торможения увеличивают расход топлива. Плавное вождение, предвидение ситуации на дороге и использование моторного тормоза на спусках позволяют снизить расход до 20%. На трассе уменьшение скорости всего на 10 км/ч может дать ощутимую экономию.

Контроль давления в шинах

Недостаточное давление увеличивает сопротивление качению, повышает расход и ускоряет износ шин. Раз в две недели проверяйте давление и корректируйте его по рекомендациям производителя, особенно перед дальней поездкой.

Оптимизация загрузки автомобиля

Лишний вес и аксессуары, нарушающие аэродинамику (багажники, крепления для велосипедов), увеличивают расход топлива. Перед поездкой уберите лишние вещи и демонтируйте ненужное оборудование.

Выбор альтернативных маршрутов

Иногда второстепенные дороги занимают ненамного больше времени, но позволяют избежать дорогостоящих платных участков. Навигационные сервисы помогут рассчитать маршрут без оплаты проезда.

Технический осмотр перед выездом

Проверьте состояние тормозов, фильтров, свечей, уровень жидкостей и работу кондиционера. Исправный автомобиль расходует меньше топлива и реже ломается в пути.

Разумное использование кондиционера

Кондиционер повышает расход на 0,5-1,5 л/100 км. Проветривайте салон перед включением, не устанавливайте слишком низкую температуру, а на малой скорости приоткрывайте окна.

Использование систем помощи водителю

Современные приложения и OBD‑устройства показывают расход топлива в реальном времени и дают советы по экономичному вождению.

Правильное время выезда

Избегайте выездов в часы пик и в дни с высокой загруженностью дорог. Так можно сэкономить топливо и сократить время в пути.

Экономия на автомобильной поездке складывается из множества мелочей: от правильного давления в шинах и стиля вождения до планирования маршрута и времени выезда. Эти простые меры не только сохранят бюджет, но и сделают поездку комфортнее и безопаснее. Постепенно такие привычки могут стать частью повседневного вождения, а не только отпускной подготовки.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
