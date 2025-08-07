Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин

Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
2:22
Авто

Шины — единственная часть автомобиля, которая непосредственно контактирует с дорогой, и от их состояния напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Опасность представляют не только изношенные покрышки с минимальным протектором, но и неправильное давление воздуха. Недостаток или избыток давления ухудшает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь и снижает управляемость автомобиля.

Колесо на мокром асфальте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Колесо на мокром асфальте

Кроме того, недостаточное давление приводит к деформации шины, увеличению сопротивления качению и, как следствие, к повышенному расходу топлива. Поэтому регулярная проверка давления — это не только вопрос безопасности, но и способ сэкономить на эксплуатации автомобиля.

Как часто проверять

В нормальных условиях шины теряют примерно от 1 до 2 psi в месяц, а при значительных перепадах температуры утечки могут быть больше. Оптимально проверять давление хотя бы раз в две недели и всегда перед длительной поездкой.

Лучший способ — использовать манометр, например, на АЗС, где можно сразу подкачать шины до рекомендованных производителем значений.

Метод с монетой

Если манометра под рукой нет, поможет обычная монета. Метод прост:

  1. Возьмите выбранную монету и, при правильном давлении в шинах, вставьте её в центр протектора, осматривая сбоку.
  2. Запомните или отметьте на монете место, где заканчивается резина и начинается видимая часть металла. Это будет ваша "метка" для последующих проверок.
  3. В следующий раз вставьте монету в то же место на шине:
  • Если видимой части монеты стало больше, чем при первой проверке, значит давление в шине выше нормы.
  • Если, наоборот, резина закрывает больше монеты, давление ниже оптимального.

Проверка износа протектора

Тем же способом можно оценить глубину протектора. Если он слишком мелкий и метка на монете показывает минимально допустимый уровень, пора задуматься о замене шин.

Регулярный контроль давления и состояния протектора — простая профилактика, которая продлевает срок службы шин, снижает расход топлива и повышает безопасность на дороге. А монета — доступный и быстрый способ проверить шины, если нет других инструментов.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
