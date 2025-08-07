Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин

Шины — единственная часть автомобиля, которая непосредственно контактирует с дорогой, и от их состояния напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Опасность представляют не только изношенные покрышки с минимальным протектором, но и неправильное давление воздуха. Недостаток или избыток давления ухудшает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь и снижает управляемость автомобиля.
Кроме того, недостаточное давление приводит к деформации шины, увеличению сопротивления качению и, как следствие, к повышенному расходу топлива. Поэтому регулярная проверка давления — это не только вопрос безопасности, но и способ сэкономить на эксплуатации автомобиля.
В нормальных условиях шины теряют примерно от 1 до 2 psi в месяц, а при значительных перепадах температуры утечки могут быть больше. Оптимально проверять давление хотя бы раз в две недели и всегда перед длительной поездкой.
Лучший способ — использовать манометр, например, на АЗС, где можно сразу подкачать шины до рекомендованных производителем значений.
Если манометра под рукой нет, поможет обычная монета. Метод прост:
Тем же способом можно оценить глубину протектора. Если он слишком мелкий и метка на монете показывает минимально допустимый уровень, пора задуматься о замене шин.
Регулярный контроль давления и состояния протектора — простая профилактика, которая продлевает срок службы шин, снижает расход топлива и повышает безопасность на дороге. А монета — доступный и быстрый способ проверить шины, если нет других инструментов.
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.
