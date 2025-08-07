Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Онлайн-торговля стала лидером: 303 тыс. новых игроков рынка
Игорь Крутой вернул Леонтьева на сцену: что стоит за этим?
Тараканов убивают мята, лаванда и цитрусовая кожура
Добавки с кальцием, железом и адаптогенами могут навредить организму
Чёрный самоцвет Средиземноморья: учёные нашли второй Марс на Пантеллерии
Пюрируйте арбуз и заморозьте смесь, чтобы получить домашнее мороженое
Идеальный скраб существует: как не запутаться в составе и выбрать средство по типу кожи
Daily Mail: синие киты замолчали — тревожный сигнал для всего мира
Рэпер Гуф отказался записать совместный трек с миллиардером из Челябинска

АЗС ужесточили правила: в какую тару можно наливать бензин, чтобы не нарваться на проблемы

На автозаправках разрешат отпуск топлива только в специализированные канистры
Авто

В последние годы на российских автозаправках действует ограничение: топливо нельзя наливать в обычные пластиковые ёмкости. Запрет направлен не на ограничение прав водителей, а на снижение рисков, связанных с перевозкой и хранением горючего.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Чем опасен обычный пластик

Пластик, не предназначенный для топлива, подвержен деформации при перепадах температур. Со временем на его поверхности могут появляться трещины, через которые произойдёт утечка бензина или дизеля. Это создаёт угрозу возгорания и взрыва, особенно в жаркую погоду или при хранении вблизи источников тепла.

Разрешённые виды тары

На АЗС топливо отпускают только в специализированные ёмкости — металлические канистры или сертифицированные пластиковые канистры, устойчивые к воздействию горючих жидкостей. Такая тара исключает неконтролируемые утечки и обеспечивает безопасную транспортировку.

Заправка вне обычных АЗС

Для случаев, когда топливо нужно не только автомобилю, но и, например, генератору или садовой технике, существуют станции самообслуживания. Там часто можно использовать любую тару. Но стоит учитывать: при перевозке топлива в неподходящей ёмкости инспекторы ГАИ могут проверить багажник и конфисковать горючее.

Экономия может быть опасной

Некоторые водители пытаются сэкономить, заправляя горючее в дешёвые пластиковые контейнеры. Однако риск возгорания и возможные штрафы многократно перевешивают потенциальную выгоду. Безопасность и соблюдение правил в данном случае — очевидный приоритет.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Полина Диброва познакомила предполагаемого любовника с Пугачёвой
Шоу-бизнес
Полина Диброва познакомила предполагаемого любовника с Пугачёвой Аудио 
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Тараканов убивают мята, лаванда и цитрусовая кожура
На автозаправках разрешат отпуск топлива только в специализированные канистры
Добавки с кальцием, железом и адаптогенами могут навредить организму
Чёрный самоцвет Средиземноморья: учёные нашли второй Марс на Пантеллерии
Пюрируйте арбуз и заморозьте смесь, чтобы получить домашнее мороженое
Идеальный скраб существует: как не запутаться в составе и выбрать средство по типу кожи
Daily Mail: синие киты замолчали — тревожный сигнал для всего мира
Рэпер Гуф отказался записать совместный трек с миллиардером из Челябинска
Бета-блокаторы и бессонница: лекарства для сердца могут мешать отдыху
Отдых в термах: как изменились цены в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.