АЗС ужесточили правила: в какую тару можно наливать бензин, чтобы не нарваться на проблемы

На автозаправках разрешат отпуск топлива только в специализированные канистры

В последние годы на российских автозаправках действует ограничение: топливо нельзя наливать в обычные пластиковые ёмкости. Запрет направлен не на ограничение прав водителей, а на снижение рисков, связанных с перевозкой и хранением горючего.

Чем опасен обычный пластик

Пластик, не предназначенный для топлива, подвержен деформации при перепадах температур. Со временем на его поверхности могут появляться трещины, через которые произойдёт утечка бензина или дизеля. Это создаёт угрозу возгорания и взрыва, особенно в жаркую погоду или при хранении вблизи источников тепла.

Разрешённые виды тары

На АЗС топливо отпускают только в специализированные ёмкости — металлические канистры или сертифицированные пластиковые канистры, устойчивые к воздействию горючих жидкостей. Такая тара исключает неконтролируемые утечки и обеспечивает безопасную транспортировку.

Заправка вне обычных АЗС

Для случаев, когда топливо нужно не только автомобилю, но и, например, генератору или садовой технике, существуют станции самообслуживания. Там часто можно использовать любую тару. Но стоит учитывать: при перевозке топлива в неподходящей ёмкости инспекторы ГАИ могут проверить багажник и конфисковать горючее.

Экономия может быть опасной

Некоторые водители пытаются сэкономить, заправляя горючее в дешёвые пластиковые контейнеры. Однако риск возгорания и возможные штрафы многократно перевешивают потенциальную выгоду. Безопасность и соблюдение правил в данном случае — очевидный приоритет.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.

