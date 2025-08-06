Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бета-блокаторы и бессонница: лекарства для сердца могут мешать отдыху
Отдых в термах: как изменились цены в 2025 году
Невзоров* о доходах в эмиграции: как зарабатывает и на что живёт
Доктор Лэйн Нортон: коллаген не доказал эффективность для восстановления
Под площадью нашли древнее жильё: уникальная находка в Риме
Клещи в доме: как обнаружить и защитить себя от опасности
Испания готовится к наплыву охотников за затмениями: опасения и меры предосторожности
Зуб носорога возрастом 20 миллионов лет помог учёным понять их эволюцию
Идеальные условия для зимовки розовых кустов

Какие автомобили гаишники останавливают чаще — дело не только в нарушениях

Радар-детекторы и яркая окраска кузова могут вызвать интерес у ДПС
2:29
Авто

По регламенту МВД, сотрудники дорожной полиции обязаны вести себя спокойно и корректно. Однако на практике инспекторы могут проявлять раздражение, особенно если в автомобиле или в поведении водителя есть элементы, которые они воспринимают как вызов. Понимание этих факторов помогает водителям снизить риск излишнего внимания и конфликтных ситуаций.

Инспектор ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспектор ГАИ

Аксессуары и оборудование в салоне

Даже обычный видеорегистратор способен вызвать у патрульных желание внимательнее присмотреться к автомобилю. Сотрудники могут насторожиться, считая, что водитель намерен фиксировать их действия, и иногда реагируют на это слишком эмоционально.

Радар-детекторы также не в фаворе — они помогают водителям заранее обнаруживать камеры и полицейские засады, что явно не радует инспекторов.

Внешний вид автомобиля

Наклейки с провокационными надписями или рисунками, даже если они формально не нарушают закон, могут стать причиной пристального внимания. Необычная раскраска кузова, нестандартные диски или спортивный глушитель также нередко воспринимаются как сигнал к дополнительной проверке.

Особое раздражение могут вызвать яркие или нестандартные цвета, а также чрезмерный тюнинг, включая глухую тонировку. В ряде случаев это воспринимается как желание демонстративно нарушать правила.

Поведение водителя за рулём

Даже простые действия, вроде опущенных солнцезащитных козырьков или тёмных очков, скрывающих взгляд, могут вызвать недоверие у инспектора. Разговоры по смартфону во время движения почти гарантированно привлекут внимание.

Кроме того, в поле зрения ГАИ чаще попадают старые отечественные автомобили с опущенной подвеской или в плохом техническом состоянии.

Что может стать причиной остановки

Помимо внешнего вида и аксессуаров, инспекторы обращают внимание на безопасность: отсутствие детских кресел, непристёгнутые ремни или нарушение ПДД — всё это повод для остановки и проверки.

Как снизить риск лишнего внимания

Представители ГАИ советуют избегать излишнего тюнинга, следить за чистотой автомобиля, поддерживать его в исправном состоянии и строго соблюдать правила дорожного движения. Такой подход значительно уменьшает вероятность ненужных остановок и конфликтов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Полина Диброва познакомила предполагаемого любовника с Пугачёвой
Шоу-бизнес
Полина Диброва познакомила предполагаемого любовника с Пугачёвой Аудио 
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Испания готовится к наплыву охотников за затмениями: опасения и меры предосторожности
Зуб носорога возрастом 20 миллионов лет помог учёным понять их эволюцию
Идеальные условия для зимовки розовых кустов
Радар-детекторы и яркая окраска кузова могут вызвать интерес у ДПС
Сварите картофель в бульоне, чтобы приготовить нежное пюре без масла
Суперяхта Марка Цукерберга вышла из строя во Франции
Как быстро убрать сухость стоп: простые способы и эффективные средства
Эзотерик: черные коты — к деньгам, рыжие — к браку, белые — к удаче
Павел Табаков и Софья Синицына вместе отпраздновали пятилетие дочери Мии
Дибров хочет оставить бывшую жену без виллы и без детей после развода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.