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Мигалка за спиной: один неверный жест — и права исчезнут вместе с 10 000 рублей

С 1 сентября 2025 года вырастет штраф за непропуск спецтранспорта
Авто

С 26 июля 2025 года в статью 3 Правил дорожного движения РФ внесены уточнения, касающиеся пропуска спецтранспорта с проблесковыми маячками. Теперь "уступить дорогу" означает не просто снизить скорость или прижаться к обочине, а совершить манёвр, полностью освобождающий полосу движения автомобиля со спецсигналом — перестроиться в соседний ряд или, при необходимости, съехать на обочину.

Скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Скорая помощь

Запрещено двигаться на одинаковой скорости со спецтранспортом с красно‑синими маячками в любой полосе, а также обгонять его по соседним рядам. Обязанность пропускать распространяется и на машины с маячками без цветографической схемы — обычно это автомобили для перевозки высокопоставленных лиц.

По-прежнему нужно уступать дорогу колоннам, возглавляемым машиной со спецсигналом. Входящие в кортеж автомобили можно узнать по включённому ближнему свету фар.

Синие и красно‑синие маячки — разные правила

Все перечисленные нововведения касаются транспорта с красно‑синими маячками, которыми пользуются Госавтоинспекция, ФСО, ФСБ и Военная автоинспекция. Машины МЧС, пожарные автомобили и скорая помощь оснащаются синими маячками и продолжают работать по прежним правилам.

Наказание станет строже

Пока штрафы остаются прежними: 500 рублей — за непредоставление преимущества машине с синей мигалкой без полос на борту; 4500 рублей или лишение прав — если спецтранспорт имеет цветографическую схему. Но с 1 сентября 2025 года вступает в силу поправка, повышающая наказание до 7500-10 000 рублей либо лишения прав для всех случаев создания помех службам быстрого реагирования.

Как фиксируют нарушения

Если патруль спешит на вызов или участвует в погоне, останавливать нарушителя на месте не будут. Но данные с видеорегистраторов передадут другим экипажам, либо водителя пригласят в ГИБДД позже.

Некоторые водители пытаются "пристроиться" за спецмашиной, чтобы объехать пробку. В таких случаях сотрудники через громкоговоритель просят их отстать — этого обычно достаточно.

Когда уступить можно только нарушив ПДД

Бывает, чтобы пропустить машину с сиреной, нужно пересечь сплошную линию или выехать за стоп‑линию. Эксперты советуют в таких ситуациях отдавать приоритет пропуску: подобные нарушения можно обжаловать через портал "Госуслуги", а возможный штраф несопоставим с ценой человеческой жизни.

Обгон спецтранспорта

Если пожарная машина с синей мигалкой и сиреной движется медленно по своей полосе, её можно обогнать по соседней полосе при соблюдении скоростного режима. Запрещено лишь опережать такой транспорт по встречной полосе.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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