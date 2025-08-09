Пока новые отдыхают, подержанные дают жару: россияне массово переходят на эти автомобили

В России в июле 2025 года впервые ввезли больше подержанных машин, чем новых

Пока рынок новых машин стремительно теряет темпы, подержанные автомобили переживают настоящий ренессанс. В июле поставки новых автомобилей в страну просели почти на 65% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — всего 28,3 тысячи машин. А вот ввоз машин с пробегом, наоборот, вышел на почти рекордный уровень за два года — 47,3 тысячи единиц.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Vezel

Почему россияне всё чаще выбирают машины с историей

Главная причина — конечно, цена. Новые авто продолжают дорожать, а выбор в официальных шоурумах сильно ограничен. При этом подержанные машины, особенно привезённые напрямую из-за границы, часто оказываются не только доступнее, но и лучше оснащены. Плюс — у покупателей появляется шанс получить качественный автомобиль без пробега по российским дорогам.

География импорта: Китай vs Япония

Китай продолжает удерживать лидерство в сегменте новых автомобилей. Почти 71% всех новых машин, ввезённых в июле, — китайского производства. Но когда речь заходит о подержанных авто, первенство уже за Японией — на её долю приходится 46% от всех б/у машин. Причём интерес к подержанным китайским и южнокорейским автомобилям тоже стремительно растёт.

Такой сдвиг в структуре импорта — знак того, что предпочтения россиян меняются. Всё больше людей начинают смотреть в сторону подержанных авто, оценивая не только цену, но и реальную выгоду.

Больше машин — выше конкуренция

Увеличение потока подержанных авто приводит к интересному эффекту: на вторичном рынке становится больше свежих и относительно недорогих машин, что заставляет продавцов снижать цены. Это работает на руку покупателю — особенно в регионах, где раньше выбор был ограничен.

