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10 тысяч пробега — и минус мотор: где водители допускают роковую ошибку

Эксперты советуют менять моторное масло каждые 7–8 тысяч километров
2:17
Авто

Многие водители по привычке меняют моторное масло каждые 10-15 тысяч километров. Но для эксплуатации в России такой подход далеко не всегда подходит. На скорость деградации смазки влияют не только километры пробега, но и условия работы двигателя.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Долгие зимние прогревы, частые простои в пробках и короткие поездки приводят к тому, что масло стареет быстрее. Даже при минимальных изменениях показаний одометра мотор всё это время работает, а значит — подвергает масло нагрузке.

Моточасы вместо километров

Гораздо точнее оценить реальный срок службы масла помогают моточасы — время, которое двигатель провёл в работе. На некоторых автомобилях счётчик установлен с завода, но при его отсутствии можно поставить отдельное устройство. Такой способ избавляет от привязки к условным 10 тысячам километров и помогает выбрать момент замены более точно.

Турбомоторы и повышенная нагрузка

Малолитражные турбированные двигатели, включая модели, популярные у китайских производителей, часто работают на пределе возможностей. Из-за высокой температуры масло быстрее перегревается, густеет и накапливает сажу. Эти отложения способны забить масляные каналы и ухудшить циркуляцию, что ускоряет износ узлов двигателя.

Ситуацию могут осложнить незаметные утечки масла. Даже при медленном падении уровня смазки мотор уже может испытывать дефицит, а владелец — не догадываться об этом.

Городской режим — главный враг масла

В условиях города мотору особенно трудно выйти на оптимальный температурный режим: короткие поездки, светофоры, пробки и частые остановки ускоряют разрушение масла. В результате оно теряет защитные свойства задолго до наступления "классического" пробега.

Оптимальный интервал замены

Учитывая все эти факторы, специалисты рекомендуют не ждать 10 000 километров, а обновлять масло примерно каждые 7-8 тысяч. Такой профилактический подход позволяет продлить срок службы двигателя и снизить риск дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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