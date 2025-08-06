Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан

Водитель вправе потребовать повторный тест при несогласии с результатом алкотестера

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Сотрудник ДПС может заподозрить, что водитель находится в состоянии опьянения, если заметит запах алкоголя, покраснение кожи, неестественные движения или особенности речи. В таком случае инспектор вправе предложить пройти проверку на содержание алкоголя.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Проверка водителя на алкоголь

Проверка должна проводиться строго по правилам: в присутствии не менее двух понятых либо с обязательной видеозаписью. Алкотестер должен быть исправен, а мундштук — быть одноразовым и распечатанным в присутствии водителя.

Действия при положительном результате на месте

Допустимое значение — до 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Если прибор показывает превышение, а водитель уверен, что не употреблял спиртное, стоит потребовать повторной проверки. Возможны как ошибки техники, так и нарушения процедуры.

При повторном тесте нужно проследить, чтобы инспектор обеспечил видеозапись или пригласил понятых. Мундштук должен быть новым и распечатанным на ваших глазах. Также необходимо попросить документы на алкотестер — обратить внимание на дату последней поверки и наличие действующего сертификата.

Если результат снова положительный

Водитель вправе заявить о несогласии с показаниями прибора и настаивать на медицинском освидетельствовании. Это требование должно быть внесено в протокол. После этого инспектор обязан составить отдельный акт, который подписывают понятые либо сопровождают видеозаписью. Доставка в медучреждение осуществляется на служебном транспорте.

Медицинское освидетельствование

В специализированной клинике проверка проводится в несколько этапов:

тест выдыхаемого воздуха на стационарном алкотестере;

лабораторные исследования (анализ крови и мочи).

Первая проверка проводится сразу по прибытии, с видеозаписью и присутствием свидетелей. Если зафиксировано превышение более 0,16 мг/л, через 20 минут тест повторяют. Параллельно могут назначить дополнительные анализы для выявления других веществ, влияющих на состояние водителя.

По итогам оформляется заключение, в котором водитель может указать согласие или несогласие с результатами.

Повторная экспертиза и сроки

Если есть сомнения в точности измерений, исправности оборудования или действиях медперсонала, водитель имеет право пройти повторное обследование в другой лицензированной клинике. Сделать это нужно в течение двух часов, иначе первоначальные результаты будут признаны окончательными.

Ответственность за отказ

Важно помнить: отказ от проверки на любом этапе приравнивается к управлению автомобилем в состоянии опьянения. Наказание — штраф 45 000 рублей и лишение водительских прав на срок до 1,5 лет.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. Его погрешность нормирована, он подлежит метрологической поверке.

