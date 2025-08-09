Из Китая с любовью — и без пробега по РФ: подержанные авто, которые всё чаще ввозят из Китая

Когда выбор на российском авторынке стал ограничен, внимание многих покупателей переключилось на подержанные машины, ввезённые напрямую из Китая. Особенно актуальным этот вариант остаётся для тех, чей бюджет не превышает 3 миллионов рублей. В таких условиях хочется не просто сэкономить, но и получить максимально практичный, надёжный и хорошо оснащённый автомобиль.
По словам основателя компании "РоговМобиль" Дмитрия Рогова, именно в пределах этой суммы чаще всего заказывают популярные массовые модели. Одной из самых востребованных остаётся Toyota RAV4 с передним приводом и минимальным набором опций. Даже в базовой комплектации эта машина предлагает проверенную временем надёжность, адекватный клиренс и известное имя — и всё это в хорошем техническом состоянии.
Тем, кто хочет большего, но не готов переплачивать за японский шильдик, всё чаще советуют обратить внимание на Geely Monjaro. В рамках того же бюджета можно получить полноприводную версию с действительно богатым оснащением — адаптивный круиз, цифровая приборка, камеры кругового обзора и многое другое. Машина уверенно конкурирует с привычными моделями и постепенно укрепляет позиции в стране.
Не забыты и немецкие автомобили. Например, Volkswagen Golf с 1,4-литровым турбомотором на 150 л. с. и "роботом" пользуется стабильным спросом. Несмотря на простую комплектацию, немцы славятся собранной управляемостью и крепкой ходовой. Особенно это ценят те, кто ищет городской автомобиль с плотной посадкой и умеренным расходом топлива.
Как показывает практика, основную долю ввозимых машин составляют кроссоверы. Это неудивительно: высокий дорожный просвет, вместительный салон, возможность выехать за город — всё это делает кроссоверы универсальным выбором. Кроме того, они лучше переносят суровые дорожные условия, особенно в регионах.
Чуть меньше, но стабильно интересуются просторными седанами — особенно если речь идёт о моделях с хорошей шумоизоляцией и комфортабельной подвеской. А вот хетчбэки и спортивные авто теряют позиции: падение спроса связано и с практичностью, и с недостатком универсальности для повседневной езды.
Подержанные машины из Китая, особенно ввозимые напрямую, позволяют за те же деньги получить куда более богатую комплектацию, чем в новых аналогах на российском рынке. При этом качество сборки китайских брендов уверенно растёт, и всё больше автомобилистов перестаёт относиться к ним с настороженностью. А японцы и европейцы, ввезённые с аукционов, по-прежнему ценятся за надёжность и ликвидность на вторичке.
