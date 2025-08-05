Аккумулятор, который отравляет землю — даже если просто лежит в гараже: что делать с изношенным АКБ

Эксперты объяснили, как утилизировать автомобильный аккумулятор

3:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Ещё недавно процесс замены аккумулятора выглядел для водителей предельно просто: приносишь в магазин изношенный АКБ и получаешь скидку на покупку нового. Это было удобно и выгодно обеим сторонам. Автовладельцы экономили, а магазины получали дополнительный доход, сдавая собранные батареи в специализированные компании. К тому же это помогало снизить вред для окружающей среды — опасные отходы не попадали на свалки.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный аккумулятор

Почему аккумулятор — не просто кусок металла

Автомобильная батарея содержит свинцовые пластины и агрессивный электролит. Эти вещества представляют серьёзную опасность для человека и природы, а значит, требуют особых условий хранения и утилизации. Несанкционированный выброс таких изделий способен привести к загрязнению почвы и воды, что делает правильную переработку крайне важной.

Когда выгода перестала работать

Раньше многие магазины предлагали при обмене старого аккумулятора скидку примерно в 10%. Для покупателя это означало меньшие затраты, для продавца — дополнительный заработок от компаний, перерабатывающих АКБ. Но сегодня всё чаще владельцы автомобилей оставляют старые батареи у себя. Причины разные: кто-то просто не знает о такой возможности, а кто-то откладывает вопрос утилизации "на потом" или вовсе избавляется от АКБ как от ненужной вещи.

В результате тысячи изношенных аккумуляторов лежат без дела в гаражах или оказываются на обычных свалках, превращаясь в источник токсичных веществ.

Пункты приёма против обмена в магазине

Некоторые водители решают сдавать старые батареи напрямую в приёмные пункты. На первый взгляд, это выгодно: часто можно получить на 15-20% больше, чем предлагают в магазине при обмене. Для мощных моделей от 90 Ач эта разница становится особенно заметной.

Однако на практике есть сложности. Не всегда просто найти пункт, который работает с физическими лицами. К тому же процесс требует времени: погрузить тяжёлый АКБ, доехать до адреса, потратить топливо. Часто получается, что реальная "прибавка" сводится к нескольким сотням рублей.

Вторичный рынок живых аккумуляторов

В последние годы всё больше водителей предпочитают менять аккумулятор не в момент его окончательной поломки, а при первых признаках износа. Такие устройства после минимальной профилактики могут работать ещё месяцами, а иногда и дольше.

Подобные АКБ находят спрос на вторичном рынке. Их охотно покупают перекупщики, которым нужно удешевить подготовку машины к продаже, или владельцы старых авто, старающиеся минимизировать расходы. Для некоторых это становится альтернативой утилизации — проще продать рабочую батарею, чем сдавать её за небольшую сумму.

Простое решение с пользой для всех

Если нет желания искать пункт приёма, самый простой вариант — обменять старую батарею на скидку при покупке новой. Это позволяет сэкономить деньги и одновременно снизить вред для экологии. Ведь правильно переработанный аккумулятор перестаёт быть опасным отходом и частично превращается в сырьё для производства новых изделий.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (автомобильная батарея; АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в транспорте. Используется в качестве вспомогательного источника электроэнергии в бортовой сети при неработающем двигателе и для запуска двигателя.

