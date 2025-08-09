Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Китайский кроссовер, который явно переел риса: автомобиль на все случаи жизни — и на все полосы тоже

Кроссовер Dongfeng Huge поступил в дилерские центры в двух комплектациях
Авто

На российский рынок вышел новый кроссовер D-класса Dongfeng Huge — крупный, оснащённый и амбициозный. Автомобиль уже начали отгружать дилерам, а в течение месяца он появится в шоурумах по всей стране. Модель доступна в двух вариантах: Modern за 2 990 000 рублей и Executive за 3 140 000 рублей.

Dongfeng Huge
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Dongfeng Huge

Комфорт на всех местах

Салон новинки явно рассчитан на требовательную аудиторию. Водителю — кресло с шестью электрорегулировками и отделкой экокожей Nappa. Рулевая колонка регулируется в двух направлениях, а центральный тоннель дополнительно задействован под нишу для мелочей. Панорамная крыша с люком и шторкой — уже в базе. Климат-контроль управляется физическими кнопками, а тишину в салоне обеспечивает двойной контур уплотнителей дверей.

На заднем ряду — не только вентиляция и подголовники, но и возможность менять угол наклона спинок. Впечатляет и набор электронных помощников: круговой обзор, включая "прозрачное шасси", и целый набор ассистентов безопасности.

Размер и динамика

Габариты впечатляют: 4720 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1702 мм в высоту при колёсной базе 2825 мм. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор с непосредственным впрыском, выдающий 197 л. с. и 305 Нм крутящего момента. Коробка передач — 7-ступенчатый робот от GETRAG с двумя мокрыми сцеплениями. До сотни кроссовер разгоняется за 8,2 секунды.

Безопасность в фокусе

В версии Executive, помимо стандартных подушек безопасности (фронтальных, боковых и шторок), появляется продвинутый пакет систем: адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль слепых зон и помощь в пробках. Все эти функции превращают кроссовер в комфортного и уверенного спутника на каждый день.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
