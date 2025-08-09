Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нейробиологи обнаружили сходство между психикой животных и человека
Физическая активность снижает риск деменции, инсульта и депрессии — данные исследования из Фуданьского университета
Эксперты: предметы с историей, виньетки и искусство придают дому индивидуальность
Диетологи: орехи, рыба и цельнозерновые помогают женщинам после менопаузы избежать диабета
Курение, болезни и дефицит витаминов признаны причинами раннего поседения волос
Зарплата в трубопроводном транспорте в мае превысила 316 тысяч рублей — данные Росстата
Агрономы: смешанная посадка лука и моркови снижает риск повреждения урожая
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей
Учёные из России и США выяснили: скифы не имели общего этнического происхождения

Не двигай машину под шафе, так как один толчок — и уже судимость: странный случай в Курске

Водитель в Курске осуждён за толкание авто в алкогольном опьянении
2:12
Авто

Ситуация более чем жизненная: водитель завершил смену, припарковался и решил "снять напряжение" — прямо в салоне, не выходя из-за руля. Вроде бы всё законно — машина не едет, аварийку включил, двигатель на обогрев работает. Но где проходит грань между бытовой расслабленностью и нарушением закона?

Пьяный за рулём
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пьяный за рулём

Всё дело в понятии управление

"Согласно части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, за управление транспортным средством в нетрезвом виде полагается лишение прав", — объясняет Антон Палюлин, владелец юридического бюро "Палюлин и партнёры". Он уточняет, что ключ к пониманию ситуации — в самом термине "управление". Верховный Суд в Постановлении № 20 от 25 июня 2019 года разъяснил: управление — это любое осознанное воздействие на авто, при котором оно движется в пространстве. Причём даже запуск двигателя не обязателен.

Если двигатель работает — это не всегда нарушение

По словам Палюлина, сам факт нахождения в автомобиле с работающим мотором и бокалом в руке не означает нарушения. "Если вы не перемещаете машину, а просто греетесь внутри — состава правонарушения здесь нет", — подтверждает он. Эту позицию разделяет и судебная практика: в частности, Постановление Верховного Суда № 5-АД22-94-К2 от 20 декабря 2022 года исключило наказание в похожей ситуации.

А вот толкать машину пьяным — уже преступление

Но расслабляться не стоит. Даже если авто стоит, а двигатель выключен, можно попасть под статью, если машина начинает двигаться. Так, в 2024 году в Курске пьяный водитель толкал авто одной рукой, а второй крутил руль. И это было расценено как управление транспортом в состоянии опьянения — с последующим приговором по статье 264.1 УК РФ (Дело № 1-34/7-2024 от 9 января).

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Военные новости
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО Аудио 
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
Еда и рецепты
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций Аудио 
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель
Авто
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Укусы кошек связаны с инстинктами и неправильным воспитанием — ветеринары
Водитель в Курске осуждён за толкание авто в алкогольном опьянении
Нехватка витаминов, вода и холод признаны причинами ломких ногтей
Эксперты по уборке объяснили, как удалить неприятные запахи в квартире и наполнить её приятным ароматом
Замки Тироль, Тростбург, Трауттмансдорф в Южном Тироле впечатляют архитектурой и музеями
Опытные домохозяйки готовят солёные помидоры черри с базиликом и чесноком — пошаговый рецепт
Йога, тайцзи и бег трусцой признаны эффективными методами лечения бессонницы — данные метаанализа 2025 года
Геронтолог Ткачева назвала возрастные изменения, которые нельзя игнорировать
Уборку лука рекомендуют начинать после полегания перьев — советы агрономов
SHAMAN не собирается делать Мизулиной предложение во время компьютерной игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.