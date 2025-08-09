Не двигай машину под шафе, так как один толчок — и уже судимость: странный случай в Курске

Водитель в Курске осуждён за толкание авто в алкогольном опьянении

Ситуация более чем жизненная: водитель завершил смену, припарковался и решил "снять напряжение" — прямо в салоне, не выходя из-за руля. Вроде бы всё законно — машина не едет, аварийку включил, двигатель на обогрев работает. Но где проходит грань между бытовой расслабленностью и нарушением закона?

Всё дело в понятии управление

"Согласно части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, за управление транспортным средством в нетрезвом виде полагается лишение прав", — объясняет Антон Палюлин, владелец юридического бюро "Палюлин и партнёры". Он уточняет, что ключ к пониманию ситуации — в самом термине "управление". Верховный Суд в Постановлении № 20 от 25 июня 2019 года разъяснил: управление — это любое осознанное воздействие на авто, при котором оно движется в пространстве. Причём даже запуск двигателя не обязателен.

Если двигатель работает — это не всегда нарушение

По словам Палюлина, сам факт нахождения в автомобиле с работающим мотором и бокалом в руке не означает нарушения. "Если вы не перемещаете машину, а просто греетесь внутри — состава правонарушения здесь нет", — подтверждает он. Эту позицию разделяет и судебная практика: в частности, Постановление Верховного Суда № 5-АД22-94-К2 от 20 декабря 2022 года исключило наказание в похожей ситуации.

А вот толкать машину пьяным — уже преступление

Но расслабляться не стоит. Даже если авто стоит, а двигатель выключен, можно попасть под статью, если машина начинает двигаться. Так, в 2024 году в Курске пьяный водитель толкал авто одной рукой, а второй крутил руль. И это было расценено как управление транспортом в состоянии опьянения — с последующим приговором по статье 264.1 УК РФ (Дело № 1-34/7-2024 от 9 января).

