Точно не не бита, не крашена: как детали выдают аварийную историю автомобиля

Эксперты перечислили признаки, по которым можно выявить ДТП у подержанного авто

Выглядит безупречно, заводится с пол-оборота, пахнет полиролью — но это ещё не значит, что перед вами честный автомобиль. При покупке подержанной машины важно не вестись на внешний лоск. Даже серьёзные повреждения можно замаскировать так, что без специального оборудования не догадаешься. Однако есть детали, по которым можно многое понять, и на них стоит обратить особое внимание.

Ржавчина на одном говорит о многом

Посмотрите на кузов внимательно. Если какие-то детали начали ржаветь заметно раньше других, особенно в нижней части двери, арках или на кромке капота, — это явный звоночек. Заводская покраска наносится равномерно, а значит, ржавчина на отдельных элементах часто говорит о ремонте. Это может быть след от некачественной шпаклёвки или плохо обработанной сварки после аварии.

Что скажет индикатор подушек

Многие при покупке не смотрят на то, как ведёт себя индикатор подушек безопасности. А зря. Он должен загореться сразу после включения зажигания и погаснуть через несколько секунд. Если не загорается — значит, лампу могли просто отключить. Если продолжает светиться — есть риск, что подушки не работают вовсе. В обоих случаях это может означать вмешательство после ДТП.

Мелочи в петлях и крепежах

Тщательно осмотрите петли капота и дверей. Даже если их покрасили, следы демонтажа — царапины, потертости, отколотый лак на болтах — легко заметить. Особенно важно обратить внимание на крепления с внутренней стороны. Эти мелочи могут выдать то, что внешне выглядит как "родное" состояние.

Лючок бензобака и не просто совпадение

Лючок бензобака часто демонтируют при покраске задней четверти кузова. Если вы заметили, что краска под ним отличается, есть сколы, а петли выглядят свежими — деталь точно снимали. Это может означать, что был ремонт — а с ним и повреждение.

Стёкла как хроника событий

Один из самых недооценённых признаков — маркировка на стёклах. На всех элементах должна быть одинаковая дата выпуска. Если лобовое или боковое стекло свежее — возможно, оно менялось из-за аварии. Особенно если речь идёт не о сколе, а о боковом или заднем стекле — такие повреждения часто бывают в ДТП.

Что ещё проверить за 5 минут

Проверьте подкапотное пространство: швы, герметик, болты. Заводская сборка всегда аккуратна. Следы герметика, потёки, неровности говорят о ремонте. Обратите внимание на то, как закрываются двери и капот — если с усилием или с перекосом, значит, геометрия кузова могла нарушиться.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

