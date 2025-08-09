Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные СФУ создают метод биовыщелачивания золота из упорных руд для Арктики
Фитнес-тренеры: для похудения подходит любая регулярная физическая активность
Туристические гиды: в Сингапуре можно отдохнуть бюджетно за счёт бесплатных музеев и недорогих фудкортов
Ветеринары советуют приучать котят к когтеточке с первого месяца
Кулинары советуют рубить мясо для котлет, чтобы сохранить текстуру свинины
Инженеры восстанавливают кирпичную кладку XVIII века без утраты подлинности
Россияне скупили треть билетов на концерт певицы Дженнифер Лопес в Ташкенте
В Госдуме предложили увеличить маткапитал на первого ребёнка до миллиона рублей
Настой золы и агроволокно защищают ослабленные растения от пересыхания

Точно не не бита, не крашена: как детали выдают аварийную историю автомобиля

Эксперты перечислили признаки, по которым можно выявить ДТП у подержанного авто
Авто

Выглядит безупречно, заводится с пол-оборота, пахнет полиролью — но это ещё не значит, что перед вами честный автомобиль. При покупке подержанной машины важно не вестись на внешний лоск. Даже серьёзные повреждения можно замаскировать так, что без специального оборудования не догадаешься. Однако есть детали, по которым можно многое понять, и на них стоит обратить особое внимание.

Автосалон
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Автосалон

Ржавчина на одном говорит о многом

Посмотрите на кузов внимательно. Если какие-то детали начали ржаветь заметно раньше других, особенно в нижней части двери, арках или на кромке капота, — это явный звоночек. Заводская покраска наносится равномерно, а значит, ржавчина на отдельных элементах часто говорит о ремонте. Это может быть след от некачественной шпаклёвки или плохо обработанной сварки после аварии.

Что скажет индикатор подушек

Многие при покупке не смотрят на то, как ведёт себя индикатор подушек безопасности. А зря. Он должен загореться сразу после включения зажигания и погаснуть через несколько секунд. Если не загорается — значит, лампу могли просто отключить. Если продолжает светиться — есть риск, что подушки не работают вовсе. В обоих случаях это может означать вмешательство после ДТП.

Мелочи в петлях и крепежах

Тщательно осмотрите петли капота и дверей. Даже если их покрасили, следы демонтажа — царапины, потертости, отколотый лак на болтах — легко заметить. Особенно важно обратить внимание на крепления с внутренней стороны. Эти мелочи могут выдать то, что внешне выглядит как "родное" состояние.

Лючок бензобака и не просто совпадение

Лючок бензобака часто демонтируют при покраске задней четверти кузова. Если вы заметили, что краска под ним отличается, есть сколы, а петли выглядят свежими — деталь точно снимали. Это может означать, что был ремонт — а с ним и повреждение.

Стёкла как хроника событий

Один из самых недооценённых признаков — маркировка на стёклах. На всех элементах должна быть одинаковая дата выпуска. Если лобовое или боковое стекло свежее — возможно, оно менялось из-за аварии. Особенно если речь идёт не о сколе, а о боковом или заднем стекле — такие повреждения часто бывают в ДТП.

Что ещё проверить за 5 минут

Проверьте подкапотное пространство: швы, герметик, болты. Заводская сборка всегда аккуратна. Следы герметика, потёки, неровности говорят о ремонте. Обратите внимание на то, как закрываются двери и капот — если с усилием или с перекосом, значит, геометрия кузова могла нарушиться.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Туристические гиды: в Сингапуре можно отдохнуть бюджетно за счёт бесплатных музеев и недорогих фудкортов
Ветеринары советуют приучать котят к когтеточке с первого месяца
Кулинары советуют рубить мясо для котлет, чтобы сохранить текстуру свинины
Инженеры восстанавливают кирпичную кладку XVIII века без утраты подлинности
Эксперты перечислили признаки, по которым можно выявить ДТП у подержанного авто
Россияне скупили треть билетов на концерт певицы Дженнифер Лопес в Ташкенте
В Госдуме предложили увеличить маткапитал на первого ребёнка до миллиона рублей
Настой золы и агроволокно защищают ослабленные растения от пересыхания
Евдокименко: сухость кожи, жажда и тёмная моча указывают на обезвоживание
Эрмитаж: в Кабардино-Балкарии нашли необычное захоронение кобанцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.