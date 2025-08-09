Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Немецкий автогигант снова в топе — но уже не за счёт C-Class

C-Class уступил GLE лидерство по продажам Mercedes в мире
2:30
Авто

Mercedes-Benz ассоциируется с комфортом и технологиями, но в реальности — это ещё и о глобальных продажах. В 2024 году марка реализовала почти 2,4 миллиона автомобилей, и львиная доля пришлась на SUV. Штутгартская компания отлично понимает: выживает не тот, кто просто делает хорошие машины, а тот, кто умеет их продавать.

Mercedes-Maybach S-Class
Фото: Mercedes is licensed under public domain
Mercedes-Maybach S-Class

GLE вырывается вперёд

Лидером среди всех моделей стал GLE — кроссовер, который сочетает статус и универсальность. На втором месте оказался GLC, а среди легковых авто — всё ещё крепко держится C-Class, хотя прежних позиций он уже не занимает.

Поворотный момент произошёл в 2018 году, когда GLE впервые обошёл C-Class по продажам. С тех пор он стабильно сохраняет лидерство. Причины очевидны: высокая посадка, просторный салон, современные технологии и вариативность — от дизелей и бензина до гибридов. А версия AMG GLE 63 S 4MATIC+ с 4,0‑литровым V8 не только едет до 100 км/ч за 3,7 секунды, но и тащит прицеп массой до 3,5 тонн.

C-Class: от иконы до второй роли

До бума кроссоверов главным бестселлером Mercedes был C-Class. Седан с момента появления разошёлся тиражом свыше 9 миллионов штук, обеспечив себе статус самой успешной модели марки. Но времена меняются — потребитель всё чаще выбирает универсальность, и седан постепенно уступает место более практичным вариантам.

W123: автомобиль, который жил вечно

До C-Class титул лидера удерживала серия W123 (1976-1985). За 9 лет произвели около 2,7 миллиона машин, включая седаны, универсалы и купе. Модель прославилась надёжностью: один из дизельных экземпляров 240D в Испании в качестве такси прошёл более 7 миллионов километров. Интересно, что по размерам седан W123 был лишь немного длиннее современной Honda Civic, но уже тогда предлагал люк, кожу, дерево в салоне и круиз-контроль.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
