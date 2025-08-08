Двигатель работает не на полную- это может быть преимуществом: невидимая технология, которая делает поездки дешевле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:47
Авто

На первый взгляд кажется невозможным: двигатель работает, машина едет — а часть цилиндров в этот момент отключена. Звучит как фокус, но это реальная технология, которую крупные автопроизводители используют уже десятилетиями. Идея проста: если мощность не нужна — зачем её тратить?

Двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Двигатель

Что происходит под капотом

Когда автомобиль движется спокойно, например, по шоссе на стабильной скорости, бортовая электроника может "усыпить" часть цилиндров. Мотор временно превращается в более скромный агрегат, и в этот момент начинает экономить: снижается расход топлива и уменьшается выброс вредных веществ. При малейшем нажатии на газ всё возвращается в обычный режим. Управляет этим процессом ЭБУ — электронный мозг, который следит за нагрузкой, скоростью, положением дросселя и ещё десятками параметров.

История идеи и развитие

Cadillac ещё в 1981 году попыталась реализовать подобное на моторе V8 с системой V8-6-4, но результат оказался далёк от идеала: постоянные рывки, нестабильная работа. Но идея прижилась, и уже в 2000-х GM, Honda и другие компании начали предлагать более современные версии. Сегодня многие двигатели имеют эту функцию под названиями вроде Active Fuel Management или Variable Cylinder Management.

Плюсы — на трассе, не в городе

Согласно расчётам Минэнерго США, отключение цилиндров даёт до 7,5% экономии топлива. Производители обещают все 15-20%. Но на практике максимум достигается только в спокойной и равномерной езде, например, за городом. В городе система либо не включается вовсе, либо не успевает отработать. Пробки, светофоры и активная езда сводят всю пользу к нулю.

Подводные камни

Иногда при переходе между режимами появляются вибрации, провалы в тяге и даже ошибки в зажигании. Чтобы снизить дискомфорт, автопроизводители используют активные опоры и специальные шумоподавляющие алгоритмы через аудиосистему, но полностью избавиться от ощущений перехода пока не удаётся.

Что важно учитывать водителю

Отключение цилиндров — это не волшебная таблетка. Это лишь инструмент, который работает в нужной обстановке. Если вы часто ездите по трассе, система действительно поможет сэкономить. Но главный вклад в экономию — это всё равно ваше вождение: плавный старт, спокойный газ и контроль давления в шинах работают эффективнее любых технологий.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
