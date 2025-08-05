Когда техника — искусство: самые красивые автомобили Фольксваген всех времён

За почти вековую историю Volkswagen выпустил множество автомобилей, ставших эталонами дизайна. Некоторые из них не только определили стиль эпохи, но и до сих пор остаются объектами восхищения. Представлены восемь моделей, сыгравших особую роль в эстетике марки.
Легендарная модель, начавшая путь бренда в 1930-х годах. Отличается обтекаемыми формами, покатой крышей, выразительными круглыми фарами и сбалансированными пропорциями. Отсутствие декоративных излишеств подчёркивает утилитарный замысел — создание народного автомобиля. При этом лаконичный силуэт стал узнаваемым символом бренда.
Купе с элементами итальянского дизайна, представлено в 1955 году. Характеризуется плавными линиями, элегантными пропорциями и хромированными акцентами. Низкий силуэт и обтекаемые формы подчёркивают спортивный характер, редкий для моделей немецкого автопрома того времени.
Микроавтобус 1950-х годов, ставший иконой культуры. Отмечается разделённым лобовым стеклом, крупной эмблемой и плавными линиями кузова. Отличается дружелюбным внешним обликом и узнаваемым дизайном, ставшим символом свободы, путешествий и автомобильной простоты.
Модель 1970-х годов, спроектированная как замена Karmann-Ghia. Отличается острыми гранями, низким профилем и динамичным силуэтом. Характерные черты — стремительность форм, широкие колёсные арки и спортивный облик. Салон оформлен минималистично, с акцентом на комфорт водителя.
Спортивный вариант культового хэтчбека. Характеризуется лаконичным, но выразительным экстерьером с акцентом на динамику. Отличительные черты — строгие линии, спортивные бамперы и сиденья, красные акценты на решётке радиатора. Модель признана эталоном в классе хот-хэтчей.
Купе, представленное в 1986 году. Отличается аэродинамичным силуэтом, прямоугольными фарами и активным спойлером, автоматически поднимающимся при наборе скорости. Интерьер выполнен с применением качественных материалов, отличается строгостью и эргономикой.
Четырёхдверное купе, вышедшее в 2008 году. Отличается плавной линией крыши, рельефными боковинами и агрессивной передней частью. Дизайн сочетает элементы премиального сегмента и фирменный стиль марки, обеспечивая модели визуальную лёгкость и выразительность.
Современная интерпретация классического "Жука", представленная в 1990-х годах. Сохраняет узнаваемые черты оригинала — покатую крышу, обтекаемые формы и дружелюбный внешний вид. Оснащение и интерьер адаптированы к современным требованиям, с сохранением визуальных отсылок к историческому предшественнику.
Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль», «Фольксваген») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
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