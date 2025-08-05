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Слишком сложные, капризные и дорогие? Что правда, а что выдумка о турбомоторах

Большинство современных турбомоторов работают на АИ-92 и АИ-95
4:05
Авто

Турбированные двигатели давно перестали быть уделом спортивных авто и устанавливаются даже на компактные городские модели. Тем не менее, к ним по-прежнему сохраняется настороженное отношение. Причина — стойкие мифы, которые до сих пор влияют на выбор автомобиля. Ниже — семь самых распространённых заблуждений, и что на самом деле стоит за каждым из них.

Двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Двигатель

1. Турбомоторы считаются ненадёжными

Изначально двигатели с турбонаддувом действительно отличались меньшим ресурсом. Однако с тех пор технологии изменились. Современные турбированные моторы разрабатываются с учётом нагрузок, производятся из прочных сплавов и комплектуются улучшенными системами охлаждения и смазки. В реальности надёжность агрегата сегодня во многом зависит не от наличия турбины, а от общего состояния компонентов — топливных насосов, масляных магистралей, поршневой группы. Снижение ресурса затронуло все типы двигателей, а не только турбированные.

2. Для турбомоторов необходимо только дорогое топливо

Октановое число топлива зависит не от турбонаддува, а от степени сжатия двигателя. Высокофорсированные агрегаты действительно требуют АИ-98, но большинство современных турбомоторов спокойно работают на АИ-95, а некоторые даже на АИ-92. При выборе топлива ориентироваться следует на рекомендации производителя, а не на тип двигателя.

3. Турбодвигатели расходуют больше топлива

Расход зависит в первую очередь от объёма двигателя и характера эксплуатации. Турбированные моторы меньшего объёма, как правило, экономичнее атмосферников при равных условиях. Умеренный стиль вождения и невысокие обороты позволяют заметно снизить потребление топлива, особенно в сравнении с крупными атмосферными двигателями.

4. Турбомотор неудобен в повседневной езде

Ранее турбированные двигатели имели выраженную турбозадержку: тяга появлялась с задержкой, только после достижения определённых оборотов. Сегодня эта проблема устранена. Диапазон крутящего момента расширен, поведение автомобиля на низких оборотах стало более стабильным, а разгон — плавным. Современные турбомоторы не создают проблем при городском вождении.

5. Турбину нельзя выключать сразу после остановки

Ранее для охлаждения турбины использовалось только моторное масло, и глушить двигатель сразу после активной езды действительно было опасно. В современных автомобилях турбина охлаждается антифризом, циркулирующим по отдельному контуру благодаря электронасосу. Даже после остановки двигателя охлаждение продолжается. В дополнение используются термостойкие сплавы и улучшенные масла. В автомобилях без системы принудительного охлаждения после нагрузок всё же рекомендуется дать мотору поработать на холостом ходу 1-2 минуты.

6. Турбина может внезапно потерять мощность

Так называемая турбояма в прошлом действительно мешала водителям — при резком ускорении мотор мог "задуматься", а тяга поступала с задержкой. Сегодня турбояма устранена конструктивно: уменьшен диаметр ротора, повышена отзывчивость на газ. В результате провалы в динамике практически исчезли даже на бюджетных моделях.

7. Турбомотор сложно и дорого обслуживать

Стоимость ремонта может быть высокой, но это справедливо для любых современных моторов. При своевременной замене масла, использовании качественного топлива и соблюдении регламентов обслуживания турбина служит весь заявленный срок. Плановая замена чаще всего не требуется. Основные затраты возникают только при грубом нарушении условий эксплуатации.

Уточнения

Турбонаддув — один из методов агрегатного наддува, основанный на использовании энергии отработавших газов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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