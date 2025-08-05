Машины, от которых бегут уже через год: вот кого россияне не хотят даже даром

Владельцы в России быстрее всего отказываются от Haval, Geely и BMW

3:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Иногда достаточно пары лет, чтобы мечта на колёсах превратилась в головную боль. Или просто не оправдала ожиданий. По данным аналитиков "Автотеки", у некоторых моделей и марок в России средний срок владения не превышает двух лет. Почему так? Попробуем разобраться.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval H5

ТОП-3 бренда, от которых избавляются быстрее всего

1. Haval — 2,5 года

Парадокс: машины "дочки" Great Wall активно покупают, но почти так же активно… продают. Особенно удивительно на фоне самих Great Wall, которыми владеют по 5,6 года. Что-то явно не так с доверием к более "гламурному" бренду. И это при том, что Haval Jolion — одна из самых продаваемых иномарок в стране.

2. Geely — тоже около 2,5 лет

Казалось бы, бренд с приличным уровнем сборки и шлейфом от Volvo. Но — нет. Владельцы нередко избавляются от "китайцев" с завидной скоростью. Причины? Возможно, разрыв между ожиданиями и реальностью, особенно за ту цену, по которой их продают в России.

3. BMW — 3,7 года

Здесь уже всё ясно. Покупка — это красиво. Обслуживание — боль. Когда техобслуживание стоит как треть машины, а надёжность падает после третьего владельца, удержать BMW в семье сложно. Дорогая игрушка, которая быстро надоедает.

ТОП-3 модели, которые быстро разочаровывают

1. Lada Niva Legend — 1,5 года

Звучит странно, но факт: "Нивой" владеют в среднем всего полтора года. Легендарная машина, проверенная поколениями, но в современном мире её комфорт и уровень оснащения многим уже просто не подходят. Как говорят, "если она просто едет — уже хорошо". Но иногда и этого мало.

2. Omoda C5 — 1,7 года

Красивая, стильная, технологичная — на бумаге. А в реальности? Владельцы быстро теряют иллюзии: ожидали премиум, а получили… не премиум. Особенно за цену под 3 миллиона рублей. Форма не соответствует содержанию, и это обидно.

3. Chery Tiggo 7 Pro Max — 1,5 года

Ситуация похожа: начинка радует, но ощущение надёжности и качества — не всегда. Люди берут, катаются, а потом продают, не дожидаясь первого капремонта или падения в цене.

А кто остаётся в семье надолго

Для баланса — немного позитива.

Россияне дольше всего не расстаются с:

Suzuki (в среднем 5,8 лет),

Great Wall (5,6 лет),

Honda, Mitsubishi и Daewoo (по 5,4 года).

А среди моделей чемпион — ГАЗ-31105 "Волга" — 7,1 года! Почему? Да потому что пожилые владельцы редко меняют транспорт, а молодёжь берёт такую технику в качестве дешёвой первой машины.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

