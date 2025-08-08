Красиво, но опасно: как фигурки с капотов стали под запретом по всему миру

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Исчезновение капотных фигур связано с эволюцией автомобильного дизайна
3:06
Авто

Когда-то они превращали машину в арт-объект. Прыгающий ягуар, летящая богиня, стремительный олень… Сегодня такие фигуры вызывают лишь ностальгию и трепет у коллекционеров. Но почему их больше не видно на улицах?

Mercedes
Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Mercedes

Давайте разберёмся, почему капотные маскоты стали редкостью, и что сыграло решающую роль в их исчезновении.

Маскот: символ эпохи

Капотная фигурка — это не просто украшение, а целая философия. Она символизировала мощь, стиль, индивидуальность марки. Особенно популярными они стали в 1930–1950-е годы. Ещё в 1980-х маскоты можно было встретить даже на массовых моделях: вспомните классические Mercedes-Benz или Jeep.

Сейчас — только на эксклюзивных автомобилях вроде Rolls-Royce, и то с механизмом, убирающим фигуру внутрь кузова.

Главные причины исчезновения

Уход маскотов из дизайна машин связан сразу с несколькими факторами. Причём довольно объективными:

1. Аэродинамика

Даже самая миниатюрная фигурка создаёт завихрения в потоке воздуха. А это значит:

  • растёт расход топлива;

  • уменьшается прижимная сила;

  • страдает управляемость.

В эпоху, где каждый грамм выбросов и каждая десятая доля литра имеет значение, лишние детали — под запретом.

2. Безопасность пешеходов

Жёсткие конструкции на капоте могут нанести серьёзные травмы при наезде.

  • В США уже с 1968 года запретили твёрдо закреплённые украшения.

  • В Европе аналогичные меры ввели в 1974 году.

Некоторые производители нашли компромисс: использовали пружинные крепления или убираемые фигуры. Но это усложняло конструкцию и удорожало автомобиль.

3. Дизайн ушёл в минимализм

Современные машины стремятся к чистоте линий и цельности образа.
Гладкие кузова, острые фары, матовые оттенки — маскот попросту выпадает из стиля. Даже если его можно оставить технически — эстетика уже не та.

Есть ли другие причины

Можно предположить и менее очевидные, но вполне реальные факторы:

  • Вандализм — фигурки часто крали или ломали.

  • Издержки — упрощение производства снижает себестоимость.

  • Смена ценностей — статус теперь выражается иначе: в оптике, электронике, дизайне салона.

Тем не менее, никто ещё не проводил полноценное исследование влияния этих факторов. Они скорее усилили тренд, чем создали его.

Что стало решающим

Безопасность и аэродинамика — весомые аргументы. Но похоже, вкус самих дизайнеров и общественное восприятие сыграли ключевую роль. Автомобильный образ изменился — с ним ушли и символы старой эпохи.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
