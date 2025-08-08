Одна лужа — минус мотор: что не прощает автомобиль в дождь

Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель

Когда небо хмурится, а с асфальта поднимаются тучи водяной пыли, вождение превращается в экзамен на внимательность и спокойствие. Ошибки на мокрой дороге не прощаются — и потому стоит напомнить себе простые, но жизненно важные правила.

Снижаем скорость и включаем голову

В дождь неважно, насколько мощный у вас двигатель — важнее другое: насколько вы внимательны и осторожны. Главные враги водителя в такую погоду:

ограниченный обзор (брызги от машин, пелена дождя);

удлинённый тормозной путь;

внезапные аквапланы.

Что делать:

Уменьшайте скорость;

Увеличьте дистанцию до впереди идущей машины;

Будьте особенно внимательны при обгонах — водяная завеса от грузовиков может на мгновение лишить вас обзора.

Стекло запотело? Не паникуйте

Запотевшие стёкла — частый спутник влажной погоды. Видимость стремительно падает, и многие водители начинают судорожно протирать стекло рукой, только усугубляя ситуацию.

Правильное решение:

Включите кондиционер или обогрев стекла;

Направьте поток воздуха именно на лобовое;

Если есть климат-контроль — доверьтесь автоматике.

Аквапланирование: как не улететь

Влететь в лужу на скорости — это не просто неприятно, а потенциально опасно. Если протектор не справляется с отводом воды, машина теряет сцепление с дорогой.

Важно помнить:

Не крутите резко руль;

Не тормозите в панике;

Просто держите прямую траекторию и дождитесь, пока шины снова "схватятся" за асфальт.

Скользкий асфальт и его "ловушки"

Во время дождя скользкими становятся:

трамвайные и железнодорожные пути;

участки с брусчаткой и бетоном;

участки с резиновыми покрытиями;

дорожная разметка, особенно свежая.

Рекомендации:

Избегайте резких поворотов и перестроений;

Колеи, наполненные водой, лучше объезжать, слегка сместившись в сторону.

Лужа может стоить двигателя

Если вода попадёт во впускной тракт и окажется в цилиндрах, двигатель может получить гидроудар. Последствия — дорогостоящий ремонт или даже замена мотора.

Чтобы не допустить беды:

Не въезжайте в глубокие лужи на скорости;

Если дорога затоплена — лучше объехать или переждать.

Ветер и тормоза: о чём ещё не забыть

Ливни часто сопровождаются шквальным ветром. Это значит — возможны:

падающие ветки,

сорванные рекламные конструкции,

внезапные сдвиги траектории автомобиля.

А ещё влага может сделать тормоза менее эффективными. Чтобы подсушить тормозные колодки, время от времени легонько нажимайте педаль тормоза, особенно после проезда по воде.

