Слепота под капотом: эти внедорожники не видят людей на расстоянии вытянутой руки

IIHS связал рост смертности пешеходов в США с ухудшением обзора у SUV
3:10
Авто

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) представил результаты масштабного исследования, демонстрирующего тревожную тенденцию: видимость перед автомобилем у многих современных внедорожников значительно снизилась по сравнению с моделями конца 1990-х годов.

Honda CR-V
Фото: commons.wikimedia.org by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda CR-V

Ухудшение видимости и рост числа жертв

Исследование связывает ухудшение прямого обзора с ростом количества смертей среди пешеходов и велосипедистов на дорогах США. Особенно тревожна статистика по популярным моделям, таким как Honda CR-V, Chevrolet Suburban и Jeep Grand Cherokee.

Новая методика оценки зоны обзора

Для анализа IIHS использовал усовершенствованную методику оценки: сочетание портативной камеры и специализированного ПО, фиксирующего 360-градусный обзор. Это позволило точно оценить реальную зону видимости перед автомобилем в радиусе 10 метров — расстоянии, соответствующем среднему тормозному пути при скорости 10 миль в час (16 км/ч).

Старые методы не справлялись

Старые подходы, включая лазерные измерения, не позволяли выявить реальные слепые зоны — особенно в области боковых зеркал и зон под капотом. Новый подход оказался более точным и воспроизводимым.

Примеры снижения прямой видимости

Падение процента видимой зоны в радиусе 10 метров спереди:

  • Honda CR-V: с 68% (1997) до 28% (2022)

  • Chevrolet Suburban: с 56% (2000) до 28% (2023)

  • Jeep Grand Cherokee: видимость упала ниже 60%

  • Ford F-150: с 43% (1997) до 36% (2015)

  • Toyota Camry: с 61% (2007) до 57% (2023)

  • Honda Accord: с 65% (2003) до 60% (2023)

SUV и кроссоверы — лидеры по слепым зонам

Особенно критичны данные по кроссоверам и SUV — именно эти классы сегодня доминируют на американских дорогах и демонстрируют худшую видимость перед автомобилем.

Прямая связь с ростом ДТП с участием пешеходов

Увеличение слепых зон в сочетании с популярностью крупных автомобилей совпало по времени с ростом числа ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. IIHS подчёркивает, что высокая передняя часть современных SUV препятствует водителям видеть объекты, находящиеся близко к машине — особенно детей.

Необходимость пересмотра стандартов дизайна

Исследователи считают крайне важным пересмотреть стандарты дизайна и требования к обзору в современных автомобилях. Хотя новые автомобили оснащаются камерами и сенсорами, физическая видимость водителя остаётся важнейшим фактором предотвращения аварий.

Взгляд в прошлое: у старых машин был лучший обзор

IIHS подчёркивает, что автомобили 1990-х годов зачастую имели меньшие габариты, более низкую переднюю часть и, как следствие, лучшую прямую видимость. Это даёт повод пересмотреть дизайн будущих моделей с учётом безопасности всех участников движения — не только водителей.

Уточнения

Страхово́й институ́т доро́жной безопа́сности (англ. Insurance Institute for Highway Safety, англ. IIHS) — американская некоммерческая организация, финансируемая автомобильными страховыми компаниями, основанная в 1959 году в округе Арлингтон, штат Виргиния. 

Honda CR-V — компактный кроссовер, выпускающийся компанией Honda с 1995 года. Аббревиатура CR-V для европейских рынков расшифровывается как Compact Recreational Vehicle, что в переводе с англ. означает «компактный автомобиль для отдыха» (на природе).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
