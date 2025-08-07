Mercedes выпустит до 18 новых моделей в 2026 году — часть из них электромобили

Электрификация без отказа от ДВС: стратегия Mercedes до 2035 года

3:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Mercedes готовит рекордный выпуск: до 18 новых моделей в 2026 году

Компания выходит на пик производства — в планах волна бензиновых и электромобилей.

Фото: commons.wikimedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz Shooting Brake

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Кэллениус заявил, что 2025-2027 годы станут самыми насыщенными с точки зрения модельных запусков за всю историю автопроизводителя. Только в 2026 году на рынок выйдет не менее 18 новых моделей — как с двигателями внутреннего сгорания, так и на электротяге.

Каллениус подчеркнул в интервью Top Gear, что бензиновая и электрическая версии одной и той же модели считаются разными автомобилями, поскольку поступают на рынок в разное время. Например, гибридный CLA Shooting Brake с ДВС будет представлен в 2026 году, в то время как электрический вариант появится уже в конце 2025-го.

Mercedes продолжает активно развивать линейку электромобилей, однако Каллениус признал, что "прогресс оказался не таким быстрым, как ожидалось". Он отметил, что высокотехнологичные двигатели внутреннего сгорания останутся в производстве минимум на ближайшие 10 лет.

"Нельзя позволить этим силовым установкам простаивать", — заявил глава компании.

В соответствии с планами, к 2030 году все актуальные модели Mercedes-Benz будут доступны в электрических версиях. Однако в ближайшие годы бренд будет сохранять баланс между двумя типами силовых установок.

2026 год: от A-класса до флагманов — масштабное обновление модельного ряда

В "базовой" линейке Mercedes появятся два новых автомобиля с ДВС и два электромобиля. В классе начального уровня в 2026 году также ожидается одна бензиновая модель и два электрокара.

Помимо этого, в премиальном сегменте Mercedes планирует представить пять новых моделей с ДВС и столько же — полностью электрических. Например, электроверсия популярного GLC будет показана в сентябре на Мюнхенском автосалоне.

Несмотря на всё более широкую линейку EV, покупатели премиум-сегмента по-прежнему отдают предпочтение ДВС, хотя, как подчёркивает Каллениус, "это не останавливает наше стремление к электрификации".

В 2027 году Mercedes планирует сохранить темп: шесть моделей с ДВС и шесть электромобилей появятся в "топовой" линейке. Также ожидаются три новинки в "базовом" сегменте — два ДВС и один электрокар — плюс одна модель с ДВС начального уровня.

Такой стремительный темп обновления модельного ряда говорит о гибкости компании и её желании учитывать реальные предпочтения клиентов. Вместо резкого перехода к полной электрификации Mercedes делает ставку на параллельное развитие двух технологических направлений.

По словам Каллениуса, ключевым фактором в будущем станет "возможность выбора". И похоже, Mercedes готов предоставить этот выбор каждому покупателю — от A-класса до Maybach.

Уточнения

Ола Кэллениус (швед. Ola Källenius; род. 11 июня 1969, Вестервик, Кальмар) — шведский топ-менеджер, который с мая 2019 года является генеральным директором и председателем правления Daimler AG (сейчас переименована в Mercedes-Benz Group AG). Он также возглавляет компанию Mercedes-Benz, одного из крупнейших мировых производителей премиальных автомобилей.

