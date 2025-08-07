Австралийские дороги получат светящуюся разметку после успешных испытаний

Светящиеся в темноте дорожные полосы могут в ближайшие годы стать новой нормой на дорогах Австралии. Технология фотолюминесцентной разметки, протестированная на перевале Булли в штате Новый Южный Уэльс, показала впечатляющие результаты. В течение шести месяцев испытаний количество инцидентов, связанных с потерей управления, снизилось на 67% по сравнению с предыдущим годом.

Фото: commons.wikimedia by Daan Roosegaarde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ светящаяся разметка на дорогах

Разметка поглощает солнечный свет в дневное время, а ночью излучает мягкое, но заметное свечение. Это особенно эффективно на извилистых, плохо освещённых участках, где обычная краска практически не видна.

На участке Булли Пасс, где ежегодно происходят десятки аварий, новая технология стала настоящим прорывом. По данным транспортного ведомства Нового Южного Уэльса, более 83% опрошенных водителей заявили, что чувствуют себя за рулём значительно увереннее и спокойнее в условиях ограниченной видимости.

Положительный опыт привёл к решению распространить эту технологию на другие участки с повышенной аварийностью, следует из заявления транспортного ведомства Нового Южного Уэльса.

Главным преимуществом фотолюминесцентной разметки стала её энергоэффективность и экологичность. Для её работы не требуется электричества, она не содержит токсичных веществ и служит дольше обычной краски.

Кроме дорог общего пользования, светящиеся линии могут использоваться и в других сферах: на велосипедных трассах, взлётно-посадочных полосах, вертолётных площадках, парковках и пешеходных зонах.

Правительство Австралии заявило о стратегической цели: достичь полного отсутствия смертельных ДТП к 2050 году. Светящиеся полосы на дорогах стали одним из технологических шагов на этом пути.

Благодаря визуальному ориентированию в тёмное время суток и во время осадков, вероятность промаха или столкновения значительно снижается, что подтверждается как статистикой, так и отзывами автомобилистов.

Учитывая успех пилотного проекта, аналогичные разметки могут вскоре появиться и в других регионах Австралии, включая Викторию, Квинсленд и Южную Австралию. Правительства штатов обсуждают финансирование масштабного внедрения технологии, учитывая её потенциал к снижению ДТП без значительных затрат.

Если проект продолжит приносить положительные результаты, подобные решения могут быть адаптированы и другими странами с высокими показателями аварийности в ночное время.

Уточнения

Но́вый Ю́жный Уэ́льс (англ. New South Wales, NSW) — штат на юго-востоке Австралии, самая старая и густонаселённая административно-территориальная единица страны.

