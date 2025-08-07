Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский рыбный экспорт в Китай растёт: какие компании вошли в список одобренных
Вкуснее не бывает: шеф-повара советуют, что намазывать на тосты
С 3 ноября 2025 года катакомбы Парижа будут недоступны для посетителей из-за реконструкции
Звезда пережила чёрную дыру: учёные зафиксировали второй удар чёрной дыры
Последний час сна с будильниками становится бесполезным — мнение экспертов
Агрономы рассказали, как обработать теплицу осенью для защиты от вредителей
Создатели Лабубу сделали игрушку в образе певицы Леди Гаги эксклюзивно для звезды
Безжировая, кето, монодиеты: что из этого портит цвет лица
Россияне в 2026 году начнут активнее покупать жильё в пригородах — прогноз эксперта

Австралийские дороги получат светящуюся разметку после успешных испытаний

Австралийские дороги могут засветиться в темноте благодаря инновационной разметке
2:49
Авто

Светящиеся в темноте дорожные полосы могут в ближайшие годы стать новой нормой на дорогах Австралии. Технология фотолюминесцентной разметки, протестированная на перевале Булли в штате Новый Южный Уэльс, показала впечатляющие результаты. В течение шести месяцев испытаний количество инцидентов, связанных с потерей управления, снизилось на 67% по сравнению с предыдущим годом.

светящаяся разметка на дорогах
Фото: commons.wikimedia by Daan Roosegaarde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
светящаяся разметка на дорогах

Разметка поглощает солнечный свет в дневное время, а ночью излучает мягкое, но заметное свечение. Это особенно эффективно на извилистых, плохо освещённых участках, где обычная краска практически не видна.

На участке Булли Пасс, где ежегодно происходят десятки аварий, новая технология стала настоящим прорывом. По данным транспортного ведомства Нового Южного Уэльса, более 83% опрошенных водителей заявили, что чувствуют себя за рулём значительно увереннее и спокойнее в условиях ограниченной видимости.

Положительный опыт привёл к решению распространить эту технологию на другие участки с повышенной аварийностью, следует из заявления транспортного ведомства Нового Южного Уэльса.

Главным преимуществом фотолюминесцентной разметки стала её энергоэффективность и экологичность. Для её работы не требуется электричества, она не содержит токсичных веществ и служит дольше обычной краски.

Кроме дорог общего пользования, светящиеся линии могут использоваться и в других сферах: на велосипедных трассах, взлётно-посадочных полосах, вертолётных площадках, парковках и пешеходных зонах.

Правительство Австралии заявило о стратегической цели: достичь полного отсутствия смертельных ДТП к 2050 году. Светящиеся полосы на дорогах стали одним из технологических шагов на этом пути.

Благодаря визуальному ориентированию в тёмное время суток и во время осадков, вероятность промаха или столкновения значительно снижается, что подтверждается как статистикой, так и отзывами автомобилистов.

Учитывая успех пилотного проекта, аналогичные разметки могут вскоре появиться и в других регионах Австралии, включая Викторию, Квинсленд и Южную Австралию. Правительства штатов обсуждают финансирование масштабного внедрения технологии, учитывая её потенциал к снижению ДТП без значительных затрат.

Если проект продолжит приносить положительные результаты, подобные решения могут быть адаптированы и другими странами с высокими показателями аварийности в ночное время.

Уточнения

Но́вый Ю́жный Уэ́льс (англ. New South Wales, NSW) — штат на юго-востоке Австралии, самая старая и густонаселённая административно-территориальная единица страны.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Домашние животные
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год Аудио 
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов
Садоводство, цветоводство
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Последний час сна с будильниками становится бесполезным — мнение экспертов
Агрономы рассказали, как обработать теплицу осенью для защиты от вредителей
Создатели Лабубу сделали игрушку в образе певицы Леди Гаги эксклюзивно для звезды
Австралийские дороги могут засветиться в темноте благодаря инновационной разметке
Безжировая, кето, монодиеты: что из этого портит цвет лица
Россияне в 2026 году начнут активнее покупать жильё в пригородах — прогноз эксперта
Поза сфинкса — это упражнение на растяжку, в котором так нуждается ваша спина
Рецепт гаспачо с цукини: готовим дома вкусный и полезный летний суп
Тюменьстат: доходы нефтегазовой отрасли в ХМАО выросли почти на треть
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.