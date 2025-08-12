Проверка масла — это не формальность: одна ошибка, и двигатель начнёт страдать в тишине

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Некоторые водители начинают проверять масло в двигателе лишь тогда, когда на приборной панели загорается тревожная лампочка. Но регулярный контроль уровня смазки — это не формальность, а ключ к стабильной работе двигателя. Более того, даже такая простая процедура может обернуться серьёзной проблемой, если нарушить базовые правила.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Почему важна правильная проверка

Щуп для измерения уровня масла содержит две отметки — минимум и максимум. На первый взгляд всё просто: вытащил, посмотрел, долил — и порядок. Но в действительности щуп может показывать неактуальные данные, если процедура нарушена. А это влечёт за собой риск перелива масла, что для двигателя даже опаснее его нехватки.

Частые ошибки при проверке

Вот несколько ситуаций, в которых даже простая проверка может привести к поломке:

  • Двигатель работает или только что был заглушен.
    При запущенном или горячем моторе значительная часть масла всё ещё находится в системе. Щуп покажет заниженный уровень, и водитель может решить, что необходимо долить. Результат — переизбыток смазки и повышенное давление, способное повредить сальники и уплотнители.

  • Машина стоит под наклоном.
    При уклоне масло смещается внутри картера, что также приводит к ложным показаниям. Визуально может казаться, что масла недостаточно, хотя на самом деле его уровень в норме.

  • Проверка на полностью остывшем моторе.
    После долгой стоянки, особенно в холодную погоду, масло сжимается и "уходит" ниже реального уровня. Щуп снова покажет меньше, чем есть на самом деле, что создаёт риск перелива.

Как правильно проверить масло

Чтобы избежать ошибок, придерживайтесь простого алгоритма:

  • Заглушите двигатель и подождите 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы масло стекло обратно в картер.

  • Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности.

  • Достаньте щуп, протрите его насухо, вставьте обратно до упора и затем снова извлеките для анализа.

  • Если уровень между минимумом и максимумом - всё в порядке. Если ближе к нижней границе — доливайте с осторожностью.

Проверка масла — это не просто галочка в списке дел, а важный ритуал ухода за машиной. Несоблюдение простых правил может привести к серьёзному ремонту и затратам. Лучше потратить несколько минут, чем тысяч рублей на устранение последствий.

Уточнения

Моторные масла - жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
