Проверка масла — это не формальность: одна ошибка, и двигатель начнёт страдать в тишине

Перелив масла опаснее нехватки — щуп может ошибаться при нарушении процедуры

Некоторые водители начинают проверять масло в двигателе лишь тогда, когда на приборной панели загорается тревожная лампочка. Но регулярный контроль уровня смазки — это не формальность, а ключ к стабильной работе двигателя. Более того, даже такая простая процедура может обернуться серьёзной проблемой, если нарушить базовые правила.

Моторное масло

Почему важна правильная проверка

Щуп для измерения уровня масла содержит две отметки — минимум и максимум. На первый взгляд всё просто: вытащил, посмотрел, долил — и порядок. Но в действительности щуп может показывать неактуальные данные, если процедура нарушена. А это влечёт за собой риск перелива масла, что для двигателя даже опаснее его нехватки.

Частые ошибки при проверке

Вот несколько ситуаций, в которых даже простая проверка может привести к поломке:

Двигатель работает или только что был заглушен.

При запущенном или горячем моторе значительная часть масла всё ещё находится в системе. Щуп покажет заниженный уровень, и водитель может решить, что необходимо долить. Результат — переизбыток смазки и повышенное давление, способное повредить сальники и уплотнители.

Машина стоит под наклоном.

При уклоне масло смещается внутри картера, что также приводит к ложным показаниям. Визуально может казаться, что масла недостаточно, хотя на самом деле его уровень в норме.

Проверка на полностью остывшем моторе.

После долгой стоянки, особенно в холодную погоду, масло сжимается и "уходит" ниже реального уровня. Щуп снова покажет меньше, чем есть на самом деле, что создаёт риск перелива.

Как правильно проверить масло

Чтобы избежать ошибок, придерживайтесь простого алгоритма:

Заглушите двигатель и подождите 15 минут . Этого времени достаточно, чтобы масло стекло обратно в картер.

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности .

Достаньте щуп, протрите его насухо , вставьте обратно до упора и затем снова извлеките для анализа.

Если уровень между минимумом и максимумом - всё в порядке. Если ближе к нижней границе — доливайте с осторожностью.

Проверка масла — это не просто галочка в списке дел, а важный ритуал ухода за машиной. Несоблюдение простых правил может привести к серьёзному ремонту и затратам. Лучше потратить несколько минут, чем тысяч рублей на устранение последствий.

