Вы даже не заметите, как станете виновником аварии — если не работает эта деталь

Госавтоинспекция напоминает: движение без работающих стоп-сигналов запрещено ПДД

На дороге мелочей не бывает, особенно когда речь идёт о световой сигнализации автомобиля. По закону запрещено движение с неисправными фарами, поворотниками или задними фонарями. Но именно отсутствие работающих стоп-сигналов — одна из самых опасных неисправностей, которую легко недооценить.

Почему неисправные стоп-сигналы опаснее других проблем

Если в дневное время не работает ближний свет или фонарь заднего хода, это не всегда создаёт критичную ситуацию. А вот автомобиль без стоп-сигналов — потенциальный участник ДТП. Проблема в том, что большинство водителей ориентируются именно на загорающиеся фонари торможения, а не на визуальное замедление машины.

На подсознательном уровне у водителя срабатывает рефлекс: заметил красный сигнал — перенёс ногу на тормоз. Это происходит быстрее, чем анализ поведения машины впереди. И если сигналов нет, то даже при соблюдении дистанции риск столкновения возрастает в разы.

Почему это особенно критично в потоке

В плотном трафике тормозной путь и время на реакцию сведены к минимуму. Когда впереди идущая машина тормозит без стоп-сигналов, понять это можно только по изменению её скорости — а это не всегда заметно вовремя. Особенно при высокой скорости или ограниченной видимости.

Сложности после ДТП

Даже если авария произошла из-за отсутствия сигналов торможения, доказать это бывает сложно. Инспекторы могут зафиксировать неисправность в протоколе, но если водитель утверждает, что стоп-сигналы работали до удара, убедительных доказательств может не быть. Видео с регистратора тоже не всегда спасает: тормозить можно и двигателем, без нажатия на педаль.

Что советуют в ГАИ

Не приближайтесь к автомобилям с неработающими стоп-сигналами

Поддерживайте дистанцию , особенно в плотном потоке

Проверяйте оптику своего автомобиля регулярно, а не только перед техосмотром

Нормы ПДД требуют исправности всей светотехники. Это не формальность, а обязательное условие безопасного движения.

