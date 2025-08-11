Защитить машину от кражи деталей в сервисе — реально: простая проверка спасёт вас от мошенников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

После ухода большинства зарубежных автопроизводителей с российского рынка всё больше автовладельцев обращаются в неофициальные автосервисы. Но вместе с доступными ценами растёт и риск нарваться на недобросовестных мастеров. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно соблюдать простое правило: осматривайте автомобиль снизу после ремонта.

Механик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик

Почему стоит заглянуть под машину

Растёт число жалоб от водителей, которые после посещения гаражных мастерских обнаруживают скрытые дефекты или манипуляции с деталями. Некоторые ситуации выходят за рамки халатности и переходят в сферу намеренного обмана.

Что могут украсть — и как это заметить

1. Каталитический нейтрализатор

Один из наиболее ценных элементов выхлопной системы. Бывали случаи, когда его вырезали для перепродажи, особенно в старых авто. Если владелец осмотрел бы днище, он заметил бы:

  • следы сварки;

  • отсутствие защитной оболочки;

  • искажение геометрии выхлопной трубы.

2. Подмена новых деталей на б/у

Когда владелец привозит новые запчасти (шаровые опоры, амортизаторы, стойки стабилизатора и т. д.), мастерская может:

  • установить б/у детали;

  • купленные компоненты продать на рынке.

Чтобы избежать этого, настаивайте на демонстрации снятых деталей и присутствуйте при установке, если возможно.

3. Фиктивный "ремонт" подвески

В малоизвестных сервисах часто встречается следующий сценарий:

  • автовладельцу сообщают об "обнаруженных" неисправностях;

  • он срочно покупает новые детали;

  • но замену либо не проводят вовсе, либо делают с подменой.

Выход: просите показать дефекты на месте: на подъёмнике или хотя бы визуально.

Даже замена масла может быть фиктивной

Некоторые недобросовестные мастера проводят замену масла, даже не снимая защиту картера. Причины:

  • заржавевшие болты;

  • нежелание тратить время;

  • попытка сэкономить усилия.

В итоге:

  • отработку откачивают через щуп;

  • фильтр не меняют вовсе.

Итог — никакой реальной пользы для двигателя, а деньги потрачены.

Как себя защитить

  • Осматривайте авто на подъёмнике: особенно зону выхлопа и подвески.

  • Требуйте показать старые детали после замены.

  • Фиксируйте пробег и запчасти на фото до и после визита.

  • Выбирайте проверенные мастерские с отзывами и прозрачной репутацией.

  • Не стесняйтесь присутствовать при работе, если это допускается.

Уточнения

Катализа́тор - химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
