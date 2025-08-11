То, что китайцы покупают сами, говорит больше, чем реклама: топ самых популярных моделей

Toyota Camry и Honda CR-V входят в тройку самых популярных иномарок в Китае

Российские автомобилисты всё чаще интересуются китайским автопромом. Но пока россияне только открывают для себя марки из Поднебесной, стоит задать другой вопрос: что сами китайцы покупают у себя на родине?

Один месяц — два миллиона новых машин

Автомобильный рынок Китая — один из крупнейших в мире. Каждый месяц здесь продаётся около 2 миллионов новых легковых автомобилей. Для сравнения, за весь 2023 год в России продано лишь 815 тысяч машин.

Лидеры продаж в Китае — это как местные бренды, так и традиционные иностранные марки. Причём интерес к электрификации заметен не только в модельных линейках, но и в самих продажах.

1. BYD — локальный гигант на вершине

Китайский бренд BYD занимает первое место, продемонстрировав рост продаж на 130 % по сравнению с предыдущим годом. Компания специализируется исключительно на электромобилях и гибридах, которые не относятся к числу дешёвых решений.

Самая популярная модель — BYD Song PLUS, с ежемесячными продажами 31-33 тысячи экземпляров.

2. Volkswagen — проверенная классика

На втором месте уверенно держится Volkswagen, который годами сохраняет популярность в Китае. Лидер в линейке — седан VW Lavida с продажами 30-32 тысячи машин в месяц.

Интересно, что доля Volkswagen на китайском рынке ДВС выросла с 19 % до 20 % за год — результат стабильного спроса.

3. Toyota — надёжность в привычном формате

Японская Toyota занимает третью строчку. Модель Camry - один из фаворитов, продаётся по 28-30 тысяч в месяц. Причём в Китае предлагаются как бензиновая версия с 2,0-литровым двигателем, так и гибрид на базе 2,5-литрового ДВС.

4. Honda — ставка на электрификацию

Четвёртое место занимает Honda, которая активно развивает направление электромобилей именно для китайского рынка. Самая популярная модель — кроссовер CR-V, с результатом 27-28 тысяч машин в месяц.

5. Changan — доступная альтернатива

На пятой позиции — китайский бренд Changan с моделью CS75 Plus. Продажи — 26-27 тысяч авто в месяц. Особенность — цены в Китае почти в два раза ниже, чем на российском рынке, что делает Changan особенно привлекательным для местных покупателей.

6-7. Geely и Tesla — уверенные позиции

Шестое место занимает Geely Atlas, а седьмое — Tesla Model Y. Обе модели демонстрируют стабильные продажи на уровне 23-24 тысячи штук в месяц. Tesla пользуется спросом за счёт имиджа, а Geely — благодаря локальной доступности и разнообразию моделей.

Почему китайцы выбирают иностранные машины?

Несмотря на огромное количество местных брендов, китайцы до сих пор воспринимают иномарку как элемент статуса. Особенно это касается немецких и японских марок.

Тем не менее, ситуация меняется: бренды вроде BYD, Changan и Geely укрепляют доверие внутри страны и всё активнее конкурируют с международными гигантами — и по технологиям, и по качеству.

Уточнения

