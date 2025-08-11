Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В августе можно посадить редис, морковь, картофель и другие скороспелые культуры
Сочетание строгих брюк и кроссовок стало офисным трендом 2025 года
Подземные источники и экваториальные дожди поддерживают уровень воды в Ниле
Кинолог Фокин: собака меняет ваш образ жизни на ближайшие 15 лет
Консервируем помидоры: простой рецепт
Леонид Агутин разозлился, когда журналисты задали ему вопрос про Анжелику Варум
Юрист Билялова назвала правила безопасной покупки алкоголя в России
Юная Мбоко победила Осаку — и услышала тишину вместо поздравлений
Учёные нашли микропластик в тканях человеческого мозга — данные журнала Nature Medicine

То, что китайцы покупают сами, говорит больше, чем реклама: топ самых популярных моделей

Toyota Camry и Honda CR-V входят в тройку самых популярных иномарок в Китае
3:38
Авто

Российские автомобилисты всё чаще интересуются китайским автопромом. Но пока россияне только открывают для себя марки из Поднебесной, стоит задать другой вопрос: что сами китайцы покупают у себя на родине?

Toyota Tundra и другие автомобили
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Toyota Tundra и другие автомобили

Один месяц — два миллиона новых машин

Автомобильный рынок Китая — один из крупнейших в мире. Каждый месяц здесь продаётся около 2 миллионов новых легковых автомобилей. Для сравнения, за весь 2023 год в России продано лишь 815 тысяч машин.

Лидеры продаж в Китае — это как местные бренды, так и традиционные иностранные марки. Причём интерес к электрификации заметен не только в модельных линейках, но и в самих продажах.

1. BYD — локальный гигант на вершине

Китайский бренд BYD занимает первое место, продемонстрировав рост продаж на 130 % по сравнению с предыдущим годом. Компания специализируется исключительно на электромобилях и гибридах, которые не относятся к числу дешёвых решений.

Самая популярная модель — BYD Song PLUS, с ежемесячными продажами 31-33 тысячи экземпляров.

2. Volkswagen — проверенная классика

На втором месте уверенно держится Volkswagen, который годами сохраняет популярность в Китае. Лидер в линейке — седан VW Lavida с продажами 30-32 тысячи машин в месяц.

Интересно, что доля Volkswagen на китайском рынке ДВС выросла с 19 % до 20 % за год — результат стабильного спроса.

3. Toyota — надёжность в привычном формате

Японская Toyota занимает третью строчку. Модель Camry - один из фаворитов, продаётся по 28-30 тысяч в месяц. Причём в Китае предлагаются как бензиновая версия с 2,0-литровым двигателем, так и гибрид на базе 2,5-литрового ДВС.

4. Honda — ставка на электрификацию

Четвёртое место занимает Honda, которая активно развивает направление электромобилей именно для китайского рынка. Самая популярная модель — кроссовер CR-V, с результатом 27-28 тысяч машин в месяц.

5. Changan — доступная альтернатива

На пятой позиции — китайский бренд Changan с моделью CS75 Plus. Продажи — 26-27 тысяч авто в месяц. Особенность — цены в Китае почти в два раза ниже, чем на российском рынке, что делает Changan особенно привлекательным для местных покупателей.

6-7. Geely и Tesla — уверенные позиции

Шестое место занимает Geely Atlas, а седьмое — Tesla Model Y. Обе модели демонстрируют стабильные продажи на уровне 23-24 тысячи штук в месяц. Tesla пользуется спросом за счёт имиджа, а Geely — благодаря локальной доступности и разнообразию моделей.

Почему китайцы выбирают иностранные машины?

Несмотря на огромное количество местных брендов, китайцы до сих пор воспринимают иномарку как элемент статуса. Особенно это касается немецких и японских марок.

Тем не менее, ситуация меняется: бренды вроде BYD, Changan и Geely укрепляют доверие внутри страны и всё активнее конкурируют с международными гигантами — и по технологиям, и по качеству.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Запуск крупнейшей ветряной турбины изменил местный микроклимат
Наука и техника
Запуск крупнейшей ветряной турбины изменил местный микроклимат Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Сочетание строгих брюк и кроссовок стало офисным трендом 2025 года
Подземные источники и экваториальные дожди поддерживают уровень воды в Ниле
Кинолог Фокин: собака меняет ваш образ жизни на ближайшие 15 лет
Консервируем помидоры: простой рецепт
Леонид Агутин разозлился, когда журналисты задали ему вопрос про Анжелику Варум
Юрист Билялова назвала правила безопасной покупки алкоголя в России
Юная Мбоко победила Осаку — и услышала тишину вместо поздравлений
Учёные нашли микропластик в тканях человеческого мозга — данные журнала Nature Medicine
Рядом со Стоунхенджем можно посетить собор Солсбери и увидеть памятники неолита
Прощай, засор: используйте соду и уксус для прочистки раковины – сантехник не понадобится
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.