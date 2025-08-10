Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист Ирина Кузнецова защитит Полину Диброву от оскорблений Екатерины Гордон
Иосиф Пригожин решил приготовить завтрак и забрызгал всю кухню
Луковичные культуры, которые сажают осенью для весеннего урожая
Три признака старения: пигментация, потеря контрастности, размытые контуры лица
Юрист Никита Кулачкин: с 1 сентября 2025 года в СНТ нельзя будет размещать коммерческие объекты
Симона Харунян: при судорогах нужны продукты с электролитами, не только бананы
Ядерные часы изменят поиск тёмной материи и фундаментальную физику
Врачи: растяжения, переломы и вывихи — самые частые травмы на тренировках
Сантехники: налёт в бойлере можно удалить лимонной кислотой или уксусом

Отдали старое — остались без денег и выбора: скрытые минусы обмена по программе Trade-In

Юристы: скидка в Trade-In часто действует и без сдачи автомобиля — это маркетинг
2:31
Авто

Программа Trade-In, активно продвигаемая автопроизводителями и дилерскими центрами, выглядит привлекательно: вы сдаёте старое авто и получаете скидку на новое. Удобно, быстро и без лишней суеты. Однако за кажущимся комфортом могут скрываться финансовые и юридические риски, о которых важно знать заранее.

Автоваз
Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автоваз

Как работает Trade-In

Механизм простой:

  1. Вы приезжаете в автосалон на своём автомобиле.

  2. Машину оценивает специалист, проводя диагностику.

  3. При согласии на предложенную сумму вычитается её стоимость из цены нового автомобиля.

  4. Вы уезжаете на новом авто — без хлопот по продаже старого.

С первого взгляда — сплошные плюсы. Но важно понимать, что вы теряете в обмен на это удобство.

Минусы Trade-In, о которых не говорят

1. Заниженная оценка автомобиля

Самый очевидный и болезненный минус. В большинстве случаев дилеры предлагают на 30-40 % ниже рыночной стоимости. Это объясняется просто: дилер перепродаёт вашу машину сам — и должен на ней заработать.

При этом "скидка" на новый автомобиль часто оказывается фикцией — обычной акцией, которая действовала бы и без сдачи авто.

2. Ограниченный выбор

Официальная программа Trade-In действует только в рамках конкретного бренда. Это означает, что вы не можете использовать её для покупки автомобиля другой марки — даже если нашли более выгодный или интересный вариант.

3. Нет работы с вторичным рынком

Если вы хотите обменять старый автомобиль на другой подержанный, Trade-In не поможет. Программа рассчитана исключительно на новые автомобили, что ограничивает свободу выбора.

4. Методы убеждения — не всегда прозрачны

Менеджеры Trade-In в автосалонах по сути выполняют функции перекупщиков, но под официальным прикрытием. Их задача — максимально выгодно для салона закрыть сделку, а не помочь вам с честным обменом. Методы убеждения могут быть навязчивыми и манипулятивными, особенно если клиент недостаточно подготовлен.

Когда Trade-In действительно удобен

Если вы:

  • не хотите заниматься продажей сами,

  • не готовы вкладываться в предпродажную подготовку,

  • дорожите временем больше, чем деньгами,

— тогда Trade-In может быть подходящим вариантом. Но важно понимать цену этого удобства.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Команда исследователей заявила о готовности проекта 400-летнего полета к Альфа Центавра
Наука и техника
Команда исследователей заявила о готовности проекта 400-летнего полета к Альфа Центавра Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Новая угроза: мошенники под видом курьеров выманивают SMS-коды
Группа Тату планирует зарубежные гастроли после воссоединения
Кадис, Херес, Мерида, Логроньо, Куэнка, Эстепона в Испании подходят для спокойного отдыха
Университеты Бристоля и Манчестера подтвердили: собаки определяют болезнь Паркинсона с точностью до 98 %
При отказе тормозов спасают пониженные передачи, ручник и плавные манёвры
Простота и внимание к мелочам помогут сделать ваш стиль элегантным и завершённым
Гречку не рекомендуется промывать после варки для сохранения аромата
Опубликовано исследование о 332 подводных каньонах Южного океана
Дарья Русакова объяснила, почему сырой груздь токсичен и опасен для здоровья
Анатолий Вассерман заявил, что главная ошибка в его жизни — холостячество
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.