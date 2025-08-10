Отдали старое — остались без денег и выбора: скрытые минусы обмена по программе Trade-In

Программа Trade-In, активно продвигаемая автопроизводителями и дилерскими центрами, выглядит привлекательно: вы сдаёте старое авто и получаете скидку на новое. Удобно, быстро и без лишней суеты. Однако за кажущимся комфортом могут скрываться финансовые и юридические риски, о которых важно знать заранее.
Механизм простой:
Вы приезжаете в автосалон на своём автомобиле.
Машину оценивает специалист, проводя диагностику.
При согласии на предложенную сумму вычитается её стоимость из цены нового автомобиля.
Вы уезжаете на новом авто — без хлопот по продаже старого.
С первого взгляда — сплошные плюсы. Но важно понимать, что вы теряете в обмен на это удобство.
Самый очевидный и болезненный минус. В большинстве случаев дилеры предлагают на 30-40 % ниже рыночной стоимости. Это объясняется просто: дилер перепродаёт вашу машину сам — и должен на ней заработать.
При этом "скидка" на новый автомобиль часто оказывается фикцией — обычной акцией, которая действовала бы и без сдачи авто.
Официальная программа Trade-In действует только в рамках конкретного бренда. Это означает, что вы не можете использовать её для покупки автомобиля другой марки — даже если нашли более выгодный или интересный вариант.
Если вы хотите обменять старый автомобиль на другой подержанный, Trade-In не поможет. Программа рассчитана исключительно на новые автомобили, что ограничивает свободу выбора.
Менеджеры Trade-In в автосалонах по сути выполняют функции перекупщиков, но под официальным прикрытием. Их задача — максимально выгодно для салона закрыть сделку, а не помочь вам с честным обменом. Методы убеждения могут быть навязчивыми и манипулятивными, особенно если клиент недостаточно подготовлен.
Если вы:
не хотите заниматься продажей сами,
не готовы вкладываться в предпродажную подготовку,
дорожите временем больше, чем деньгами,
— тогда Trade-In может быть подходящим вариантом. Но важно понимать цену этого удобства.
