Отдали старое — остались без денег и выбора: скрытые минусы обмена по программе Trade-In

Программа Trade-In, активно продвигаемая автопроизводителями и дилерскими центрами, выглядит привлекательно: вы сдаёте старое авто и получаете скидку на новое. Удобно, быстро и без лишней суеты. Однако за кажущимся комфортом могут скрываться финансовые и юридические риски, о которых важно знать заранее.

Как работает Trade-In

Механизм простой:

Вы приезжаете в автосалон на своём автомобиле. Машину оценивает специалист, проводя диагностику. При согласии на предложенную сумму вычитается её стоимость из цены нового автомобиля. Вы уезжаете на новом авто — без хлопот по продаже старого.

С первого взгляда — сплошные плюсы. Но важно понимать, что вы теряете в обмен на это удобство.

Минусы Trade-In, о которых не говорят

1. Заниженная оценка автомобиля

Самый очевидный и болезненный минус. В большинстве случаев дилеры предлагают на 30-40 % ниже рыночной стоимости. Это объясняется просто: дилер перепродаёт вашу машину сам — и должен на ней заработать.

При этом "скидка" на новый автомобиль часто оказывается фикцией — обычной акцией, которая действовала бы и без сдачи авто.

2. Ограниченный выбор

Официальная программа Trade-In действует только в рамках конкретного бренда. Это означает, что вы не можете использовать её для покупки автомобиля другой марки — даже если нашли более выгодный или интересный вариант.

3. Нет работы с вторичным рынком

Если вы хотите обменять старый автомобиль на другой подержанный, Trade-In не поможет. Программа рассчитана исключительно на новые автомобили, что ограничивает свободу выбора.

4. Методы убеждения — не всегда прозрачны

Менеджеры Trade-In в автосалонах по сути выполняют функции перекупщиков, но под официальным прикрытием. Их задача — максимально выгодно для салона закрыть сделку, а не помочь вам с честным обменом. Методы убеждения могут быть навязчивыми и манипулятивными, особенно если клиент недостаточно подготовлен.

Когда Trade-In действительно удобен

Если вы:

не хотите заниматься продажей сами,

не готовы вкладываться в предпродажную подготовку,

дорожите временем больше, чем деньгами,

— тогда Trade-In может быть подходящим вариантом. Но важно понимать цену этого удобства.

