Педаль ушла в пол — торможение не началось: какие действия спасают в этой ситуации

2:50
Авто

Экстренные ситуации на дороге случаются внезапно — особенно опасны отказ тормозов или прокол колеса. Такие моменты требуют мгновенной реакции и хладнокровия. Знание алгоритма действий поможет сохранить жизнь и здоровье.

тормоз
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тормоз

Что делать при отказе тормозов

Одна из частых причин — утечка тормозной жидкости, например, из-за разрыва шланга или нарушенной герметичности системы. В такой ситуации действовать нужно чётко:

1. Включите аварийную сигнализацию

Это — первый шаг. Так вы предупредите других водителей о технической неисправности и возможном непредсказуемом манёвре.

2. Не глушите двигатель

Тормоза работают совместно с гидроусилителем, который зависит от работы двигателя. Если выключить зажигание, усилитель перестанет работать, и вы рискуете потерять управление.

3. Попробуйте надавить на педаль тормоза несколько раз

Иногда это помогает восстановить частичное давление в системе. Даже небольшой эффект может выиграть драгоценные метры для торможения.

4. Постарайтесь уйти с оживлённой трассы

Выбирайте направление с меньшим трафиком: второстепенная дорога, подъём, просёлок или даже поле — всё, что поможет безопасно остановиться.

5. Используйте двигатель и коробку передач для торможения

Если у вас механика, переключайтесь с высшей на низшую передачу — это эффективно снижает скорость. На автомате можно использовать ручной режим или режим L (низкая передача), если доступен.

6. Добавьте сопротивление движению

Плавные манёвры из стороны в сторону увеличивают сопротивление качению, что помогает замедлиться без резких рывков.

7. Аккуратно применяйте ручной тормоз

Только плавное подтягивание рычага, без резких движений — иначе возможен занос или блокировка задних колёс.

8. В крайнем случае — прижмитесь к отбойнику

Если машина не останавливается, можно аккуратно коснуться защитного ограждения и двигаться вдоль него. При этом используйте пониженную передачу для дополнительного замедления.

Что делать при проколе колеса

Прокол шины — ещё один критический момент, особенно на скорости. Алгоритм следующий:

  • Не тормозите резко - это только усугубит ситуацию.

  • Крепко держите руль двумя руками, удерживая прямолинейное движение.

  • Постепенно снижайте скорость, плавно отпуская газ.

  • Перестроитесь на обочину или в зону безопасности, включив аварийку.

  • Остановитесь и осмотрите повреждённое колесо, при необходимости вызовите помощь.

Уточнения

Ручник - разговорное название стояночного тормоза.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
