Объявление только разместили, а уже ловушки: на что клюют неопытные продавцы

Продавцам авто советуют не переводить задаток и не оплачивать подготовку заранее

Продажа автомобиля через интернет — обычное дело. Но вместе с удобством онлайн-площадок растёт и количество схем, в которых честные продавцы становятся жертвами мошенников. Особенно уязвимы частные лица, не имеющие опыта в подобных сделках.

Популярные площадки — поле для обмана

Сразу после публикации объявления на популярных сайтах вам, скорее всего, начнут поступать звонки. Некоторые — от настоящих покупателей, но большинство — от перекупщиков или представителей сомнительных автосалонов.

Перекупщики попытаются сбить цену, используя фразы вроде:

"Срочно покупаю, но дорого брать не буду",

"Машина устарела, много не дадут",

"У меня таких уже пять".

Часто такие переговоры заканчиваются попыткой навязать услугу по продаже через посредника, который предложит:

разместить авто на "выгодной площадке",

подготовить машину к продаже,

показать её потенциальным клиентам.

Но всё это обернётся оплатой "услуг": за полировку, стоянку, диагностику и прочее. В итоге:

машину могут выставить по завышенной цене,

продать не смогут,

деньги за "подготовку" не вернут,

а сам салон исчезнет с карты.

Схема с задатком и SMS-кодом

Ещё одна распространённая схема — псевдопокупатель с "особым интересом". Такой человек звонит и просит:

"Не продавать никому, я приеду вечером",

"Готов скинуть задаток прямо сейчас".

Он запрашивает номер вашей банковской карты для перевода, а через минуту — код из SMS. Это уже не перевод, а попытка входа в ваш интернет-банк. Если вы продиктуете код, мошенник получит доступ к счёту. И, пока вы разговариваете, деньги будут переведены.

Как обезопасить себя

Вот несколько правил, которые помогут избежать проблем:

Никогда не диктуйте коды из SMS - они предназначены исключительно для отправителя, не получателя.

Не передавайте автомобиль третьим лицам и не оплачивайте "услуги” заранее.

Всегда читайте договор с автосалоном . Мошеннические пункты часто прячутся в мелком шрифте.

Доверяйте только официальным сервисам с подтверждённой репутацией.

Будьте особенно осторожны, если с вами говорят слишком уверенно и настойчиво.

