Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты по спорту указали причины снижения эффективности тренировок
Стилисты назвали 7 стильных способов носить спортивные леггинсы: с каблуками, платьем и сапогами
Агрономы назвали оптимальные сроки сбора томатов в открытом грунте и теплице
Пермские учёные создали модель для улучшения освещения при операциях
Алексей Панин* больше не в розыске: реакция актёра на решение по делу о Крыме
Евгений Тепляков заявил, что Ксения Собчак пожалела денег на образование сына
Сон с собакой или кошкой может вызывать аллергию и проблемы с поведением
Осло, Берген, Стокгольм и Копенгаген подходят для летнего отдыха в Скандинавии — туроператоры
Вот как правильно выполнять становую тягу для максимальной пользы

Объявление только разместили, а уже ловушки: на что клюют неопытные продавцы

Продавцам авто советуют не переводить задаток и не оплачивать подготовку заранее
2:23
Авто

Продажа автомобиля через интернет — обычное дело. Но вместе с удобством онлайн-площадок растёт и количество схем, в которых честные продавцы становятся жертвами мошенников. Особенно уязвимы частные лица, не имеющие опыта в подобных сделках.

Угощик пытается взломать автомобиль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Угощик пытается взломать автомобиль

Популярные площадки — поле для обмана

Сразу после публикации объявления на популярных сайтах вам, скорее всего, начнут поступать звонки. Некоторые — от настоящих покупателей, но большинство — от перекупщиков или представителей сомнительных автосалонов.

Перекупщики попытаются сбить цену, используя фразы вроде:

  • "Срочно покупаю, но дорого брать не буду",

  • "Машина устарела, много не дадут",

  • "У меня таких уже пять".

Часто такие переговоры заканчиваются попыткой навязать услугу по продаже через посредника, который предложит:

  • разместить авто на "выгодной площадке",

  • подготовить машину к продаже,

  • показать её потенциальным клиентам.

Но всё это обернётся оплатой "услуг": за полировку, стоянку, диагностику и прочее. В итоге:

  • машину могут выставить по завышенной цене,

  • продать не смогут,

  • деньги за "подготовку" не вернут,

  • а сам салон исчезнет с карты.

Схема с задатком и SMS-кодом

Ещё одна распространённая схема — псевдопокупатель с "особым интересом". Такой человек звонит и просит:

  • "Не продавать никому, я приеду вечером",

  • "Готов скинуть задаток прямо сейчас".

Он запрашивает номер вашей банковской карты для перевода, а через минуту — код из SMS. Это уже не перевод, а попытка входа в ваш интернет-банк. Если вы продиктуете код, мошенник получит доступ к счёту. И, пока вы разговариваете, деньги будут переведены.

Как обезопасить себя

Вот несколько правил, которые помогут избежать проблем:

  • Никогда не диктуйте коды из SMS - они предназначены исключительно для отправителя, не получателя.

  • Не передавайте автомобиль третьим лицам и не оплачивайте "услуги” заранее.

  • Всегда читайте договор с автосалоном. Мошеннические пункты часто прячутся в мелком шрифте.

  • Доверяйте только официальным сервисам с подтверждённой репутацией.

  • Будьте особенно осторожны, если с вами говорят слишком уверенно и настойчиво.

Уточнения

Продаве́ц - профессия, специальность, человек, организация, которая продаёт что-либо (товар, услугу и так далее).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
Популярное
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн

Удивительное открытие ученых: в недрах Земли скрыт океан, эквивалентный объему трёх океанов! Это открытие открывает новые горизонты для науки и экологии.

В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Агрономы назвали оптимальные сроки сбора томатов в открытом грунте и теплице
Пермские учёные создали модель для улучшения освещения при операциях
Алексей Панин* больше не в розыске: реакция актёра на решение по делу о Крыме
Евгений Тепляков заявил, что Ксения Собчак пожалела денег на образование сына
Сон с собакой или кошкой может вызывать аллергию и проблемы с поведением
Осло, Берген, Стокгольм и Копенгаген подходят для летнего отдыха в Скандинавии — туроператоры
Вот как правильно выполнять становую тягу для максимальной пользы
Банк России: ОФЗ обогнали золото и стали лидерами доходности за год
Овощные добавки в фарш увеличивают объём и улучшают текстуру котлет
Продавцам авто советуют не переводить задаток и не оплачивать подготовку заранее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.