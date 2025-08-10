Объявление только разместили, а уже ловушки: на что клюют неопытные продавцы

Продажа автомобиля через интернет — обычное дело. Но вместе с удобством онлайн-площадок растёт и количество схем, в которых честные продавцы становятся жертвами мошенников. Особенно уязвимы частные лица, не имеющие опыта в подобных сделках.
Сразу после публикации объявления на популярных сайтах вам, скорее всего, начнут поступать звонки. Некоторые — от настоящих покупателей, но большинство — от перекупщиков или представителей сомнительных автосалонов.
Перекупщики попытаются сбить цену, используя фразы вроде:
"Срочно покупаю, но дорого брать не буду",
"Машина устарела, много не дадут",
"У меня таких уже пять".
Часто такие переговоры заканчиваются попыткой навязать услугу по продаже через посредника, который предложит:
разместить авто на "выгодной площадке",
подготовить машину к продаже,
показать её потенциальным клиентам.
Но всё это обернётся оплатой "услуг": за полировку, стоянку, диагностику и прочее. В итоге:
машину могут выставить по завышенной цене,
продать не смогут,
деньги за "подготовку" не вернут,
а сам салон исчезнет с карты.
Ещё одна распространённая схема — псевдопокупатель с "особым интересом". Такой человек звонит и просит:
"Не продавать никому, я приеду вечером",
"Готов скинуть задаток прямо сейчас".
Он запрашивает номер вашей банковской карты для перевода, а через минуту — код из SMS. Это уже не перевод, а попытка входа в ваш интернет-банк. Если вы продиктуете код, мошенник получит доступ к счёту. И, пока вы разговариваете, деньги будут переведены.
Вот несколько правил, которые помогут избежать проблем:
Никогда не диктуйте коды из SMS - они предназначены исключительно для отправителя, не получателя.
Не передавайте автомобиль третьим лицам и не оплачивайте "услуги” заранее.
Всегда читайте договор с автосалоном. Мошеннические пункты часто прячутся в мелком шрифте.
Доверяйте только официальным сервисам с подтверждённой репутацией.
Будьте особенно осторожны, если с вами говорят слишком уверенно и настойчиво.
