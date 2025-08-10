В кино — круто, в жизни — рискованно: хват рулём, которому не стоит подражать

Эксперты: езда с одной рукой сверху снижает шанс успеть среагировать при манёвре

То, как водитель держит руль, кажется мелочью. Но на самом деле — это своего рода язык тела, отражающий характер, привычки и отношение к вождению. Один из самых показательных жестов — ладонь, лежащая сверху на руле.

Как учили раньше и что говорят сейчас

Автошколы раньше рекомендовали держать руки на "2 и 10" — словно на циферблате часов. Сейчас акценты сместились: наиболее безопасным считается положение "3 и 9". Его используют профессиональные гонщики — такой хват позволяет быстро и точно реагировать на любые дорожные ситуации.

Одна рука сверху: привычка или сигнал?

Расслабленная поза с одной рукой на руле, как правило, кажется удобной. Особенно тем, кто:

проводит за рулём много времени,

ездит на внедорожнике или высокой машине,

предпочитает опереться локтем на дверь или подлокотник.

Часто такая манера уходит корнями в старую "механику": на светофорах и в пробках рука была занята рычагом, а после переключения инстинктивно ложилась сверху на руль. Даже пересев на автомат, многие продолжают водить именно так.

Психология хвата

Положение руки говорит о многом:

уверенность - характерна для опытных водителей,

расслабленность - признак комфорта за рулём,

рутинность - результат долгих лет за рулём.

На это повлияла и поп-культура: в кино герои часто управляют одной рукой, создавая образ спокойного и бесстрашного водителя.

Но есть нюанс: безопасность

Как бы ни была удобна езда с одной рукой сверху — она не считается безопасной. В экстренной ситуации (внезапный манёвр, резкий поворот, гололёд) времени на перенос руки может просто не хватить. Именно поэтому:

на высокой скорости ,

в дождь или снег ,

на скользкой или неосвещённой дороге

— лучше держать руль обеими руками. Это простое правило может стать критически важным в нужный момент.

