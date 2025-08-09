Нет ТО — нет проблем? Не всё так просто: когда инспектор имеет право потребовать диагностику

Юристы: техосмотр обязателен при предписании ГИБДД после проверки на дороге

После отмены обязательного техосмотра многие водители решили, что инспекторы ГИБДД больше не имеют права требовать диагностическую карту. Но это не совсем так. Существуют ситуации, при которых прохождение ТО вновь становится обязательным.

Что изменилось в правилах

В конце 2021 года в российском законодательстве действительно произошли изменения: обязательный технический осмотр был отменён для большинства владельцев легковых автомобилей. Однако с недавних пор на практике стали появляться новые требования, связанные с состоянием автомобиля.

Когда техосмотр снова становится обязательным

Сотрудники ГИБДД получили право направлять автомобиль на внеплановую диагностику, если при остановке выявлены опасные технические неисправности. Это стало возможным после обновления перечня неисправностей, при которых эксплуатация авто запрещена.

В перечень попадают, например:

неисправности рулевого управления,

неработающая система ABS,

использование нестандартных световых приборов (ламп или диодов),

другие проблемы, влияющие на безопасность.

Что делает инспектор

Если на дороге выявлена такая неисправность, инспектор:

выписывает штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), выдаёт предписание на устранение нарушений, обязывает пройти техосмотр и получить электронную диагностическую карту.

Эта карта подтверждает, что проблема устранена и автомобиль снова пригоден к эксплуатации.

Что будет, если проигнорировать предписание

Если водитель не пройдёт техосмотр и попадётся повторно с той же неисправностью — штраф уже будет выше: 2000 рублей. Кроме того, без электронной карты нельзя доказать устранение технической проблемы, даже если она действительно была устранена.

Технический осмотр для большинства водителей — по-прежнему необязательная процедура. Но если у машины есть явные неисправности, инспектор имеет полное право потребовать прохождение внеочередного ТО. Без диагностической карты водитель не сможет избежать повторной ответственности.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её пределами.

