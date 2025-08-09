Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мальтипу безопасна для аллергиков и дружелюбна к детям — мнение заводчиков
Елена Спеценко объяснила, почему нельзя есть продукты с плесенью даже после удаления повреждённой части
Парфюмеры рассказали, какие ароматы подходят весной, летом, осенью и зимой
Учёные РАН зафиксировали сдвиг Владивостока после подземных толчков у Камчатки
Эксперты рекомендуют эфирные масла, травы и специи для натуральной ароматизации дома
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Поведенческие расстройства у собак и кошек: в каких случаях поможет бихевиорист
Макияж без тонального крема становится трендом в 2025 году, мнение визажиста
Все сезоны Оуланки: какой временем года выбрать для визита

Нет ТО — нет проблем? Не всё так просто: когда инспектор имеет право потребовать диагностику

Юристы: техосмотр обязателен при предписании ГИБДД после проверки на дороге
2:18
Авто

После отмены обязательного техосмотра многие водители решили, что инспекторы ГИБДД больше не имеют права требовать диагностическую карту. Но это не совсем так. Существуют ситуации, при которых прохождение ТО вновь становится обязательным.

техосмотр
Фото: Wikipedia by Roman Zázvorka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
техосмотр

Что изменилось в правилах

В конце 2021 года в российском законодательстве действительно произошли изменения: обязательный технический осмотр был отменён для большинства владельцев легковых автомобилей. Однако с недавних пор на практике стали появляться новые требования, связанные с состоянием автомобиля.

Когда техосмотр снова становится обязательным

Сотрудники ГИБДД получили право направлять автомобиль на внеплановую диагностику, если при остановке выявлены опасные технические неисправности. Это стало возможным после обновления перечня неисправностей, при которых эксплуатация авто запрещена.

В перечень попадают, например:

  • неисправности рулевого управления,

  • неработающая система ABS,

  • использование нестандартных световых приборов (ламп или диодов),

  • другие проблемы, влияющие на безопасность.

Что делает инспектор

Если на дороге выявлена такая неисправность, инспектор:

  1. выписывает штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ),

  2. выдаёт предписание на устранение нарушений,

  3. обязывает пройти техосмотр и получить электронную диагностическую карту.

Эта карта подтверждает, что проблема устранена и автомобиль снова пригоден к эксплуатации.

Что будет, если проигнорировать предписание

Если водитель не пройдёт техосмотр и попадётся повторно с той же неисправностью — штраф уже будет выше: 2000 рублей. Кроме того, без электронной карты нельзя доказать устранение технической проблемы, даже если она действительно была устранена.

Технический осмотр для большинства водителей — по-прежнему необязательная процедура. Но если у машины есть явные неисправности, инспектор имеет полное право потребовать прохождение внеочередного ТО. Без диагностической карты водитель не сможет избежать повторной ответственности.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её пределами.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Наука и техника
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Последние материалы
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Поведенческие расстройства у собак и кошек: в каких случаях поможет бихевиорист
Макияж без тонального крема становится трендом в 2025 году, мнение визажиста
Все сезоны Оуланки: какой временем года выбрать для визита
В Ирландии закрылся один из крупнейших производителей пива и виски
Cancer Discovery: сукралоза влияет на выживаемость онкопациентов — исследование США
Агутин научил журналиста правильно задавать вопросы во время интервью
Юристы: техосмотр обязателен при предписании ГИБДД после проверки на дороге
Веганская версия супа с мисо и тофу готовится за 10 минут в микроволновке
Риэлторы: квартира с хоумстейджингом уходит с рынка быстрее и дороже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.