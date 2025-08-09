Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молодой человек выжил после падения грузоподъемника в Подмосковье
Ветеринары объяснили, как знакомить питомцев, чтобы они жили вместе без конфликтов
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Названы отрасли с зарплатами в 2–3 раза выше средней по России
Шум и давка на пляжах: как Хорватия рискует потерять туристов навсегда
Широчайшие мышцы спины: ваш ключ к идеальной осанке
Для огурцов на балконе нужен горшок от 5 литров — рекомендации агрономов
Гречка в сладких блюдах: варианты конфет, торта и мороженого
Дизайнеры назвали способы бюджетного ремонта перед сдачей квартиры

Пока нет закона — виноват тот, кто первым попадётся: юридический хаос на дорогах будущего

Запуск машины с телефона приравнивается к управлению — даже без водителя в салоне
3:10
Авто

Автомобили с автопилотом становятся реальностью, а не футуристической мечтой. Однако законы не успевают за технологическим прогрессом, и это создаёт всё больше спорных ситуаций — особенно при авариях и нарушениях ПДД.

беспилотный автомобиль яндекс
Фото: Wikipedia by Shvicha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
беспилотный автомобиль яндекс

Кто отвечает за беспилотный автомобиль

На практике часто неясно, кто должен нести ответственность: водитель, пассажир, оператор, владелец или производитель. Очевидного ответа нет — и каждый инцидент превращается в юридическую головоломку.

Характерный случай произошёл в Татарстане. Сотрудники ДПС остановили электрокроссовер LiXiang L7, движущийся без водителя. Управление велось удалённо — с телефона. В салоне находились пассажиры, владелец сидел сзади и утверждал, что ни за что не отвечает. В итоге инспекторы оформили лишь штраф за непристёгнутые ремни - других оснований не нашли.

Что говорит закон

По действующим нормам, управлением считается любое действие, запустившее движение машины — включая активацию автопилота. То есть, человек, удалённо включивший движение, считается водителем. Особенно важно это в случае, если он находится в состоянии опьянения — тогда ответственность наступает независимо от того, сидел ли он за рулём.

Парковка, сбои и пробелы в регулировании

Проблемы возникают и при использовании автоматической парковки. В случае столкновения инспекторы сталкиваются с дилеммой:

  • ошибка алгоритма или железа?

  • вина производителя или владельца?

  • вмешательство пользователя?

Ответов — нет. Причина — отсутствие рабочего юридического определения беспилотного ТС в России.

Пока законы не готовы — технологии идут вперёд

Тем временем крупные компании по всему миру ускоряют внедрение автономных решений. В США роботакси уже работают в рамках Uber и других сервисов. К 2030 году ожидается, что парк беспилотных автомобилей достигнет десятков тысяч.

Среди ключевых игроков:

  • Waymo,

  • Baidu,

  • Lucid,

  • Volkswagen,

  • другие автогиганты и стартапы.

Инвестиции исчисляются миллиардами долларов, а эксперименты становятся частью повседневности.

Юридическая пустота и реальные риски

Несмотря на технологический прогресс, трагедии уже происходят. Несколько смертельных ДТП с участием автопилота вызвали волну обсуждений. Но главный вопрос остался без ответа: кто понесёт ответственность за гибель человека?

Что нужно менять

Без комплексного обновления законодательства автоматизация рискует превратиться в правовой хаос. Необходимы:

  • чёткие критерии автономности,

  • юридический статус систем автопилотирования,

  • понятное распределение ответственности между всеми сторонами.

Пока это не реализовано, каждая авария с участием автопилота будет вызывать не только технико-экспертные вопросы, но и масштабные юридические споры.

Уточнения

Води́тель - человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения
Домашние животные
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения Аудио 
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу
Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу
Последние материалы
Регулярный полив и мульчирование помогают продлить плодоношение огурцов до осени
Короткие ногти снова стали популярны: лучшие формы и цвета для маникюра
ПСМ расширяет производство электростанций
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Повар раскрыл рецепт дрожжевых булочек с изюмом, орехами и корицей
Чрезмерный и недостаточный полив одинаково вредят комнатным цветам — эксперт по растениям Альваро Педрера
Экстрасенс Миронова уверена, что Киркоров стал жертвой магического воздействия
Ветеринары: сон кошки на месте хозяина говорит о доверии и привязанности
Сила пальцев: как улучшить хват без дорогостоящего оборудования
Где природа творит чудеса: Болгарский курорт вернул туристам двойной пляж
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.