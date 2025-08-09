Пока нет закона — виноват тот, кто первым попадётся: юридический хаос на дорогах будущего

Автомобили с автопилотом становятся реальностью, а не футуристической мечтой. Однако законы не успевают за технологическим прогрессом, и это создаёт всё больше спорных ситуаций — особенно при авариях и нарушениях ПДД.
На практике часто неясно, кто должен нести ответственность: водитель, пассажир, оператор, владелец или производитель. Очевидного ответа нет — и каждый инцидент превращается в юридическую головоломку.
Характерный случай произошёл в Татарстане. Сотрудники ДПС остановили электрокроссовер LiXiang L7, движущийся без водителя. Управление велось удалённо — с телефона. В салоне находились пассажиры, владелец сидел сзади и утверждал, что ни за что не отвечает. В итоге инспекторы оформили лишь штраф за непристёгнутые ремни - других оснований не нашли.
По действующим нормам, управлением считается любое действие, запустившее движение машины — включая активацию автопилота. То есть, человек, удалённо включивший движение, считается водителем. Особенно важно это в случае, если он находится в состоянии опьянения — тогда ответственность наступает независимо от того, сидел ли он за рулём.
Проблемы возникают и при использовании автоматической парковки. В случае столкновения инспекторы сталкиваются с дилеммой:
ошибка алгоритма или железа?
вина производителя или владельца?
вмешательство пользователя?
Ответов — нет. Причина — отсутствие рабочего юридического определения беспилотного ТС в России.
Тем временем крупные компании по всему миру ускоряют внедрение автономных решений. В США роботакси уже работают в рамках Uber и других сервисов. К 2030 году ожидается, что парк беспилотных автомобилей достигнет десятков тысяч.
Среди ключевых игроков:
Waymo,
Baidu,
Lucid,
Volkswagen,
другие автогиганты и стартапы.
Инвестиции исчисляются миллиардами долларов, а эксперименты становятся частью повседневности.
Несмотря на технологический прогресс, трагедии уже происходят. Несколько смертельных ДТП с участием автопилота вызвали волну обсуждений. Но главный вопрос остался без ответа: кто понесёт ответственность за гибель человека?
Без комплексного обновления законодательства автоматизация рискует превратиться в правовой хаос. Необходимы:
чёткие критерии автономности,
юридический статус систем автопилотирования,
понятное распределение ответственности между всеми сторонами.
Пока это не реализовано, каждая авария с участием автопилота будет вызывать не только технико-экспертные вопросы, но и масштабные юридические споры.
Води́тель - человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.