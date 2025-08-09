Пока нет закона — виноват тот, кто первым попадётся: юридический хаос на дорогах будущего

Запуск машины с телефона приравнивается к управлению — даже без водителя в салоне

Автомобили с автопилотом становятся реальностью, а не футуристической мечтой. Однако законы не успевают за технологическим прогрессом, и это создаёт всё больше спорных ситуаций — особенно при авариях и нарушениях ПДД.

Кто отвечает за беспилотный автомобиль

На практике часто неясно, кто должен нести ответственность: водитель, пассажир, оператор, владелец или производитель. Очевидного ответа нет — и каждый инцидент превращается в юридическую головоломку.

Характерный случай произошёл в Татарстане. Сотрудники ДПС остановили электрокроссовер LiXiang L7, движущийся без водителя. Управление велось удалённо — с телефона. В салоне находились пассажиры, владелец сидел сзади и утверждал, что ни за что не отвечает. В итоге инспекторы оформили лишь штраф за непристёгнутые ремни - других оснований не нашли.

Что говорит закон

По действующим нормам, управлением считается любое действие, запустившее движение машины — включая активацию автопилота. То есть, человек, удалённо включивший движение, считается водителем. Особенно важно это в случае, если он находится в состоянии опьянения — тогда ответственность наступает независимо от того, сидел ли он за рулём.

Парковка, сбои и пробелы в регулировании

Проблемы возникают и при использовании автоматической парковки. В случае столкновения инспекторы сталкиваются с дилеммой:

ошибка алгоритма или железа?

вина производителя или владельца?

вмешательство пользователя?

Ответов — нет. Причина — отсутствие рабочего юридического определения беспилотного ТС в России.

Пока законы не готовы — технологии идут вперёд

Тем временем крупные компании по всему миру ускоряют внедрение автономных решений. В США роботакси уже работают в рамках Uber и других сервисов. К 2030 году ожидается, что парк беспилотных автомобилей достигнет десятков тысяч.

Среди ключевых игроков:

Waymo ,

Baidu ,

Lucid ,

Volkswagen ,

другие автогиганты и стартапы.

Инвестиции исчисляются миллиардами долларов, а эксперименты становятся частью повседневности.

Юридическая пустота и реальные риски

Несмотря на технологический прогресс, трагедии уже происходят. Несколько смертельных ДТП с участием автопилота вызвали волну обсуждений. Но главный вопрос остался без ответа: кто понесёт ответственность за гибель человека?

Что нужно менять

Без комплексного обновления законодательства автоматизация рискует превратиться в правовой хаос. Необходимы:

чёткие критерии автономности,

юридический статус систем автопилотирования,

понятное распределение ответственности между всеми сторонами.

Пока это не реализовано, каждая авария с участием автопилота будет вызывать не только технико-экспертные вопросы, но и масштабные юридические споры.

Уточнения

Води́тель - человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

