Один щелчок — и вся правда об авто всплывает на экране: как работает незаметная кнопка

В инструкции к автомобилю можно найти скрытые функции кнопки сброса пробега

Кнопка сброса суточного пробега есть почти в каждом современном автомобиле. На первый взгляд — ничего особенного: обнулил счётчик и поехал. Но на деле эта скромная деталь способна на большее — особенно в определённых моделях авто.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Приборная панель

Не только счётчик расстояния

Главное назначение кнопки — сбросить показания одометра, зафиксировав начало новой поездки. Это удобно, если нужно:

отследить расстояние за день или заправку,

вручную посчитать расход топлива,

замерить путь до конкретной точки.

Важно: сброс не зависит от времени суток — одометр обновляется исключительно по нажатию водителя, а не автоматически.

Регулировка яркости подсветки

В ряде моделей кнопка выполняет сразу две функции. Помимо сброса пробега, она может поворачиваться вокруг своей оси — и тогда через неё регулируется яркость панели приборов. Это особенно актуально в тёмное время суток: тусклая подсветка снижает усталость глаз, а яркая — улучшает читаемость днём.

Проверка ламп и стрелок

Ещё одна интересная особенность — самодиагностика панели. При определённой комбинации действий (чаще всего с участием ключа зажигания и длительного нажатия кнопки), загораются все лампы на приборке и стрелки доходят до максимума. Это позволяет:

проверить, не перегорела ли какая-либо индикация,

убедиться в работоспособности приборной панели,

выявить попытки продавца скрыть ошибки (например, отключив индикатор airbag или Check Engine).

Доступ к диагностике и кодам ошибок

На некоторых автомобилях через эту же кнопку можно просмотреть и сбросить ошибки ЭБУ:

Зажать кнопку сброса пробега. Включить зажигание (не заводить двигатель). Отпустить кнопку и нажать снова. На дисплее появится список сохранённых ошибок.

Для их расшифровки можно использовать инструкцию к авто или онлайн-каталоги. Если предусмотрено — ошибки можно сразу сбросить, зажав клавишу ещё раз.

Индивидуальные особенности

Функционал зависит от марки и модели автомобиля. Некоторые производители расширяют возможности этой кнопки ещё больше, делая её частью встроенного меню диагностики. Чтобы узнать, какие функции доступны именно в вашем авто, рекомендуется изучить руководство пользователя.

Уточнения

Прибо́рная пане́ль (консо́ль) — название группы приборов, совмещённых в одной конструкции.

