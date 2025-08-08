Один щелчок — и вся правда об авто всплывает на экране: как работает незаметная кнопка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Кнопка сброса суточного пробега есть почти в каждом современном автомобиле. На первый взгляд — ничего особенного: обнулил счётчик и поехал. Но на деле эта скромная деталь способна на большее — особенно в определённых моделях авто.

Приборная панель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приборная панель

Не только счётчик расстояния

Главное назначение кнопки — сбросить показания одометра, зафиксировав начало новой поездки. Это удобно, если нужно:

  • отследить расстояние за день или заправку,

  • вручную посчитать расход топлива,

  • замерить путь до конкретной точки.

Важно: сброс не зависит от времени суток — одометр обновляется исключительно по нажатию водителя, а не автоматически.

Регулировка яркости подсветки

В ряде моделей кнопка выполняет сразу две функции. Помимо сброса пробега, она может поворачиваться вокруг своей оси — и тогда через неё регулируется яркость панели приборов. Это особенно актуально в тёмное время суток: тусклая подсветка снижает усталость глаз, а яркая — улучшает читаемость днём.

Проверка ламп и стрелок

Ещё одна интересная особенность — самодиагностика панели. При определённой комбинации действий (чаще всего с участием ключа зажигания и длительного нажатия кнопки), загораются все лампы на приборке и стрелки доходят до максимума. Это позволяет:

  • проверить, не перегорела ли какая-либо индикация,

  • убедиться в работоспособности приборной панели,

  • выявить попытки продавца скрыть ошибки (например, отключив индикатор airbag или Check Engine).

Доступ к диагностике и кодам ошибок

На некоторых автомобилях через эту же кнопку можно просмотреть и сбросить ошибки ЭБУ:

  1. Зажать кнопку сброса пробега.

  2. Включить зажигание (не заводить двигатель).

  3. Отпустить кнопку и нажать снова.

  4. На дисплее появится список сохранённых ошибок.

Для их расшифровки можно использовать инструкцию к авто или онлайн-каталоги. Если предусмотрено — ошибки можно сразу сбросить, зажав клавишу ещё раз.

Индивидуальные особенности

Функционал зависит от марки и модели автомобиля. Некоторые производители расширяют возможности этой кнопки ещё больше, делая её частью встроенного меню диагностики. Чтобы узнать, какие функции доступны именно в вашем авто, рекомендуется изучить руководство пользователя.

Уточнения

Прибо́рная пане́ль (консо́ль) — название группы приборов, совмещённых в одной конструкции.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
