Один щелчок — и вся правда об авто всплывает на экране: как работает незаметная кнопка

Кнопка сброса суточного пробега есть почти в каждом современном автомобиле. На первый взгляд — ничего особенного: обнулил счётчик и поехал. Но на деле эта скромная деталь способна на большее — особенно в определённых моделях авто.
Главное назначение кнопки — сбросить показания одометра, зафиксировав начало новой поездки. Это удобно, если нужно:
отследить расстояние за день или заправку,
вручную посчитать расход топлива,
замерить путь до конкретной точки.
Важно: сброс не зависит от времени суток — одометр обновляется исключительно по нажатию водителя, а не автоматически.
В ряде моделей кнопка выполняет сразу две функции. Помимо сброса пробега, она может поворачиваться вокруг своей оси — и тогда через неё регулируется яркость панели приборов. Это особенно актуально в тёмное время суток: тусклая подсветка снижает усталость глаз, а яркая — улучшает читаемость днём.
Ещё одна интересная особенность — самодиагностика панели. При определённой комбинации действий (чаще всего с участием ключа зажигания и длительного нажатия кнопки), загораются все лампы на приборке и стрелки доходят до максимума. Это позволяет:
проверить, не перегорела ли какая-либо индикация,
убедиться в работоспособности приборной панели,
выявить попытки продавца скрыть ошибки (например, отключив индикатор airbag или Check Engine).
На некоторых автомобилях через эту же кнопку можно просмотреть и сбросить ошибки ЭБУ:
Зажать кнопку сброса пробега.
Включить зажигание (не заводить двигатель).
Отпустить кнопку и нажать снова.
На дисплее появится список сохранённых ошибок.
Для их расшифровки можно использовать инструкцию к авто или онлайн-каталоги. Если предусмотрено — ошибки можно сразу сбросить, зажав клавишу ещё раз.
Функционал зависит от марки и модели автомобиля. Некоторые производители расширяют возможности этой кнопки ещё больше, делая её частью встроенного меню диагностики. Чтобы узнать, какие функции доступны именно в вашем авто, рекомендуется изучить руководство пользователя.
