Остановят даже без нарушения? 12 сигналов, когда автомобиль сам зовёт инспектора ДПС

Даже спущенные шины и царапины на кузове могут стать причиной остановки ГАИ

Иногда инспектор ДПС может остановить автомобиль, даже если вы формально ничего не нарушили. Чтобы избежать лишнего внимания, стоит заранее исключить признаки, которые вызывают подозрение.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexandre Prévot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Audi RS6

Грязный кузов и нечитабельные номера

Сильный слой пыли на кузове — особенно в солнечную погоду — сразу бросается в глаза. Если при этом загрязнены номерные знаки, фары или стёкла, инспектор имеет право остановить машину для проверки.

Трещины на лобовом стекле

Небольшие сколы — обычное дело, но если трещина мешает обзору, это воспринимается как потенциально опасная неисправность. Возможно, инспектор захочет проверить, не связано ли повреждение с недавним ДТП.

Проблемы с креплением госномера

Если номер установлен под углом, болтается или плохо закреплён, это может вызвать подозрение в попытке его скрыть. Даже неумышленное нарушение станет поводом для остановки.

Дым или пар из выхлопной трубы

Летом такой сигнал особенно заметен. Это может указывать на серьёзные технические неполадки — например, утечку из-под прокладки ГБЦ. Инспектор вправе остановить машину для проверки технического состояния.

Неисправности освещения

Сгоревшие фары, неработающие дневные огни или поворотники — классические причины для остановки. Даже днём ближний свет должен быть включён. Любой сбой — формальный повод для инспектора.

Громкий выхлоп

Слишком шумная выхлопная система слышна за сотню метров. Если уровень шума превышает допустимую норму, водитель рискует получить штраф.

Негабаритный багаж и выступающие части

Если груз выходит за пределы кузова, но не обозначен соответствующими знаками или флажками, инспектор может остановить машину. Особенно если речь идёт о выступающих балках или перегруженном багажнике на крыше.

Вмятины, царапины и "самодельный" тюнинг

Следы повреждений или нештатные элементы (например, ксенон в "Жигулях") вызывают подозрение. Инспектор может заподозрить участие в аварии или незаконную доработку машины.

Подозрительное поведение на дороге

Резкие манёвры, частые торможения, неестественно медленная езда — всё это может натолкнуть инспектора на мысль о проблемах с водителем. В таком случае остановка — вопрос времени.

Спущенные колёса

Даже слегка сниженное давление в шине может быть замечено. Обычно в таких ситуациях инспектор ограничится предупреждением, но остановка вполне вероятна.

Шум из салона

Громкая музыка, смех, крики — всё это заставит сотрудника ГАИ убедиться, что за рулём не находится человек в состоянии опьянения.

Запрещённая тонировка и внешний тюнинг

Тонированные передние стёкла или лобовое, а также заниженная подвеска и красные отражатели спереди — всё это может стать основанием для остановки и последующей проверки.

Уточнения

Дорожно-патрульная служба - структурное подразделение Государственной инспекции.

