Остановят даже без нарушения? 12 сигналов, когда автомобиль сам зовёт инспектора ДПС

Даже спущенные шины и царапины на кузове могут стать причиной остановки ГАИ
3:22
Авто

Иногда инспектор ДПС может остановить автомобиль, даже если вы формально ничего не нарушили. Чтобы избежать лишнего внимания, стоит заранее исключить признаки, которые вызывают подозрение.

Audi RS6
Фото: commons.wikimedia.org by Alexandre Prévot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Audi RS6

Грязный кузов и нечитабельные номера

Сильный слой пыли на кузове — особенно в солнечную погоду — сразу бросается в глаза. Если при этом загрязнены номерные знаки, фары или стёкла, инспектор имеет право остановить машину для проверки.

Трещины на лобовом стекле

Небольшие сколы — обычное дело, но если трещина мешает обзору, это воспринимается как потенциально опасная неисправность. Возможно, инспектор захочет проверить, не связано ли повреждение с недавним ДТП.

Проблемы с креплением госномера

Если номер установлен под углом, болтается или плохо закреплён, это может вызвать подозрение в попытке его скрыть. Даже неумышленное нарушение станет поводом для остановки.

Дым или пар из выхлопной трубы

Летом такой сигнал особенно заметен. Это может указывать на серьёзные технические неполадки — например, утечку из-под прокладки ГБЦ. Инспектор вправе остановить машину для проверки технического состояния.

Неисправности освещения

Сгоревшие фары, неработающие дневные огни или поворотники — классические причины для остановки. Даже днём ближний свет должен быть включён. Любой сбой — формальный повод для инспектора.

Громкий выхлоп

Слишком шумная выхлопная система слышна за сотню метров. Если уровень шума превышает допустимую норму, водитель рискует получить штраф.

Негабаритный багаж и выступающие части

Если груз выходит за пределы кузова, но не обозначен соответствующими знаками или флажками, инспектор может остановить машину. Особенно если речь идёт о выступающих балках или перегруженном багажнике на крыше.

Вмятины, царапины и "самодельный" тюнинг

Следы повреждений или нештатные элементы (например, ксенон в "Жигулях") вызывают подозрение. Инспектор может заподозрить участие в аварии или незаконную доработку машины.

Подозрительное поведение на дороге

Резкие манёвры, частые торможения, неестественно медленная езда — всё это может натолкнуть инспектора на мысль о проблемах с водителем. В таком случае остановка — вопрос времени.

Спущенные колёса

Даже слегка сниженное давление в шине может быть замечено. Обычно в таких ситуациях инспектор ограничится предупреждением, но остановка вполне вероятна.

Шум из салона

Громкая музыка, смех, крики — всё это заставит сотрудника ГАИ убедиться, что за рулём не находится человек в состоянии опьянения.

Запрещённая тонировка и внешний тюнинг

Тонированные передние стёкла или лобовое, а также заниженная подвеска и красные отражатели спереди — всё это может стать основанием для остановки и последующей проверки.

Уточнения

Дорожно-патрульная служба - структурное подразделение Государственной инспекции.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
