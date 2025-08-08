Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Выглядит надёжно, но внутри хрупкий: как современные моторы обманывают водителя

Капремонт не возвращает ресурс — моторы проектируют под ограниченный срок службы
Авто

В прошлом двигатели автомобилей можно было легко починить в любом сервисе — и продолжать ездить долгие годы. Сегодня ситуация изменилась: современные моторы всё чаще проще заменить, чем восстановить. Это уже не исключение, а новая норма.

Двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Двигатель

Почему двигатели стали одноразовыми

Главная причина — ужесточение экологических норм. Автопроизводители по всему миру вынуждены снижать вредные выбросы и повышать топливную эффективность. Чтобы соответствовать стандартам, инженеры уплотняют конструкции, используют легкие сплавы и отказываются от избыточной прочности.

Ремонт в такой архитектуре не просто затруднён — он не предусмотрен.

Что изменилось в конструкции мотора

Раньше блоки цилиндров имели запас прочности: их можно было расточить, заменить поршни, и мотор снова становился рабочим. Причём не один раз. Сейчас этого уже нет:

  • тонкие стенки,

  • облегчённые материалы,

  • отсутствие ремонтных размеров,

  • уязвимое покрытие внутри цилиндров.

Даже при внешней целостности такие двигатели нередко не подлежат восстановлению.

Алюминиевый блок — лёгкий, но проблемный

Современные моторы всё чаще делают из алюминия: он легче чугуна и быстрее отводит тепло. Но в ремонте — это головная боль. Особенно в версиях без съёмных гильз, где цилиндры покрываются тонким слоем напыления. Как только оно стирается — мотор непригоден к ремонту.

Гильзовка таких блоков возможна, но:

  • может привести к смещению или деформации,

  • требует высокой точности и спецоборудования,

  • не всегда даёт гарантии долговечности.

Даже если производитель использует чугунные гильзы, это не делает двигатель полноценным "ремонтопригодным".

Капремонт — не гарантия нового ресурса

Даже после качественного ремонта двигатель не возвращается к заводским характеристикам. Более того, всё больше компонентов вообще не рассчитаны на восстановление. Их изначально создают как одноразовые.

Это часть стратегии: мотор должен безаварийно выработать ограниченный срок, соответствовать экологическим нормам, а после — быть заменён. Для брендов это выгодно: меньше ремонтов, больше продаж.

Переход к логике заменить, а не чинить

Такая философия давно не только в автоиндустрии. Вся современная техника всё чаще проектируется по принципу: отслужило — замени.

В странах с высоким уровнем дохода это воспринимается как норма. Покупка нового мотора — не проблема. А для автоконцернов — это стабильная модель бизнеса, ориентированная на покупателя, готового платить за комфорт и предсказуемость, а не за долговечность.

Уточнения

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния (ДВС), ранее дви́гатель вну́треннего горе́ния - разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
